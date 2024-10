Las perlitas del tercer programa de Susana Giménez: de los bloopers de Wanda Nara al cambio de look de Licha Navarro

Escuchar

Durante el tercer domingo de Susana Giménez al aire en la pantalla de Telefe, la diva de los teléfonos y sus invitados protagonizaron diferentes momentos icónicos, perlitas que se viralizaron en las redes y que quedarán en el recuerdo por ese instante de diversión y distensión.

En esta oportunidad, la conductora recibió a Wanda Nara, flamante presentadora del reality Bake Off Famosos que se emite por el mismo canal, quien fue acompañada del jurado partícipe: Maru Botana, Damián Betular y Christophe Krywonis. Desde el lado musical, contó con la vista de Abel Pintos y Luciano Pereyra, quienes en la actualidad formaron un dúo para recorrer el país.

Wanda Nara spoileó la eliminación de un participante de Bake Off Famosos

Durante la conversación con Ignacio “Nacho” Elizalde para el streaming del programa de Susana, la influencer analizó la emisión que saldrá este lunes y sin intención, reveló quién quedará eliminado.

“Igual, él zafa diciendo que tu eliminación fue cuando él no estaba”, pronunció Wanda y de inmediato, Nacho se sorprendió y respondió: “Estamos spoileando mi salida”. De inmediato comenzaron a reír y desde el stream quisieron arreglar la situación: “No, no pasó, es todo una mentira”.

El look de Lisandro “Licha” Navarro que sorprendió a Susana

Al comienzo del juego Salven los Millones, Licha Navarro recibió a la conductora y la acompañó hasta su correspondiente asiento, no sin antes recibir un comentario sobre su nuevo estilo por parte de Susana. “Hola, ¿cómo estás? ¿Te cortaste el pelo?”. Y en tanto, el susano respondió: “Te quería sorprender”.

“No, pero no me digas. Ay, te queda brutal, te queda mucho mejor”, insistió la conductora. Cabe recordar que Licha, exparticipante de Gran Hermano, tenía el pelo largo, por sobre los hombros. Es por ello que su cambio de estilo dejó a todos los espectadores y a sus seguidores atónitos. Y su imagen recorrió las redes con decenas de elogios, como: “Facherísimo”; “Ese flequillo, no, por Dios” y “Muy lindo le queda”.

El nuevo corte de Licha que sorprendió a sus fans en las redes. Cambió el pelo largo por el flequillo (Fuente: Telefe/Captura de video)

El perro de Wanda Nara se hizo pis en el sillón de Susana

Luego de darle la bienvenida a Wanda, Susana la invitó al emblemático living del estudio. Tras unos minutos de conversación, la influencer gritó porque su perro salchicha se hizo pis sobre uno de los sillones y lanzó una carcajada. Al mismo tiempo, la conductora reaccionó: “Ay se hizo pis, apúrense chicos. Traigan algo que absorba. ¡Qué día hoy!”.

Wanda Nara reveló por qué se separó de Mauro Icardi

La conductora de Bake Off Famosos se sinceró en el programa de Giménez y justificó la razón de por qué tomó distancia del padre de sus hijas, Isabella y Francesca. “Estuve muchos años viviendo afuera. Fueron casi 17 años y se me mezcló el tema de la salud, los chicos más grandes... No es lo mismo cuando tenés a los hijos bebés. Yo siempre los disfracé. Vivimos obviamente en ciudades hermosas, que cualquiera dirá: ‘pero esta de qué se queja’. Pero llega un momento y una edad que los chicos necesitan una estabilidad emocional, de amigos, de colegios, de familia cerca (...) Fue un tema mío, pienso que con Mauro vamos a ser siempre familia. Pero la verdad es que es muy complicado. Yo siempre pasé los cumpleaños sola. Esas cosas, sumado a que tengo ganas de hacer lo que siempre quise, influyeron”.

