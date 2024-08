Laurita Fernández opinó sobre la paternidad de su exnovio, Federico Hoppe

Escuchar

Esta semana, Federico Hoppe y Macarena Rinaldi anunciaron, a través de un posteo en Instagram, que están esperando a Amanda, su primera hija juntos. Rápidamente, amigos y allegados de los futuros padres celebraron la feliz noticia. Asimismo, quien se pronunció fue Laurita Fernández, expareja del productor. La bailarina contó cómo se enteró de la paternidad de quien fue su novio hace algunos años y opinó al respecto.

La protagonista de Legalmente Rubia tiene una recordada historia de amor con el histórico productor de Marcelo Tinelli. Fueron pareja durante dos años, entre 2014 y 2016. Hoy, cada uno está por su lado: ella convive con el productor Claudio ‘Peluca’ Brusca, con quien comparte a su perrita Miel, y él está de novio con Macarena Rinaldi, con quien justamente está esperando a su primera hija.

Hoppe y Fernández se separaron en 2016 tras dos años de relación Twitter

A raíz de que se hiciera pública la feliz noticia de la pareja, Laurita Fernández fue consultada por el rol que próximamente tendrá su exnovio. El viernes en LAM (América TV) compartieron un fragmento de la entrevista de la bailarina en Ángel responde, el programa de streaming de Bondi que conduce Ángel de Brito. El conductor le preguntó si saludó a Hoppe por su paternidad y ella sorprendió a todos con su respuesta.

“Hemos hablado por otra cosa, previo a que se sepa”, comentó, y en la misma línea dijo: “Me lo contó [Hoppe]. Me puse muy feliz”. En este sentido, reveló que el productor está “súper contento”. “Me parece que son una pareja súper consolidada de muchos años”, comentó respecto a la relación de Federico y Macarena Rinaldi.

Laurita Fernández está en pareja con Claudio Brusca (Foto: Instagram @holasoylaurita)

“A veces es fuerte enterarte de que alguien que conoces va a ser papá”, le comentó de Brito. Sin embargo, la actriz reflexionó: “No sé... para mí ya era algo [que venía]; la casa, la pareja... No me sorprendió. Me puso muy feliz porque sé que siempre él había deseado una familia”.

Laurita Fernández y Fede Hoppe fueron pareja hace ocho años. Se conocieron en el Bailando y salieron entre 2014 y 2016. A pesar de la separación, ambos supieron mantener un trato cordial e incluso trabajaron juntos en varias producciones del reality y en la última edición del Cantando por un sueño, donde la bailarina ofició de conductora junto a Ángel de Brito.

Así anunciaron Federico Hoppe y Macarena Rinaldi que van a ser papás

Esta semana, Hoppe y Rinaldi revelaron en redes sociales que serán padres. “Nuestra hija viene en camino. Fue hermoso enterarnos de su llegada… qué belleza, ese momento que tenemos grabado para siempre en nuestro corazón”, expresó la bailarina en un posteo que hizo en Instagram junto a su pareja. “Estamos muy emocionados, movilizados y agradecidos por este embarazo tan deseado. Amanda, te esperamos para acompañarte a crecer, cuidarte y amarte infinitamente. Gracias a la vida por tenerte en la pancita asomándote, ¡Bienvenida hija!”, sentenció.

Federico Hoppe y Macarena Rinaldi anunciaron que están esperando a su primera hija, Amanda (Foto: Instagram @macarinaldiok)

Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto de ambos en la playa, donde se pudo ver los primeros meses de embarazo de Rinaldi. Rápidamente, amigos y familiares de la pareja, entre ellos Marcelo Tinelli, Paula Chaves, Pablo ‘Chato’ Prada y María del Cerro, los felicitaron por la dulce espera de Amanda.

La historia de amor de Hoppe y Rinaldi también surgió en la pista de Marcelo Tinelli. En 2017, ella participó del Bailando como compañera de Hernán Piquín y los rumores de romance con el productor empezaron a resonar con fuerza. Hoy ya llevan casi siete años juntos y están listos para agrandar la familia.

