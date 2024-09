Lauty Gram habló sobre su relación con la China Suárez y se refirió al vínculo con los hijos de la actriz

Escuchar

La relación de María Eugenia ‘La China’ Suárez y Lautaro González Cadícamo, alias ‘Lauty Gram’ genera más dudas que certezas. Los rumores de romance comenzaron a fines de 2023, a partir de algunas fotos y comentarios que intercambiaron en redes sociales y de viajes a Miami, Punta del Este y Brasil. A pesar de algunas idas y vueltas y de la nueva amistad de la actriz y el exparticipante de Gran Hermano (Telefe), Marcos Ginocchio, todo parecería indicar que el vínculo entre ella y el músico continúa vigente.

En las últimas horas, y luego de que Eugenia publicara en Instagram una foto junto a Gram, en Socios del espectáculo (eltrece) compartieron una entrevista con el cantante en donde se refirió no solo a su vínculo con Suárez, sino también con los tres hijos de ella: Rufina, Magnolia y Amancio.

Los rumores de romance entre la China Suárez y Lauty Gram empezaron a surgir a finales del año pasado (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa @lautygramcito)

Las cámaras del programa de eltrece captaron a Lauty Gram en la premiere de Linda, la nueva película de Eugenia Suárez. “Hermosa como siempre, perfecta, espléndida, inigualable”, dijo el músico sobre la ex Casi Ángeles y le puso un puntaje perfecto a su actuación y al film.

Acto seguido reflexionó sobre la exposición pública y se describió como una persona a la que no le gusta “figurar” en todos lados. “Tampoco tengo la necesidad de salir con ella, de subir una foto o hacer un video con ella”, aseveró. En cuanto al estado de la relación, dijo que “todavía no se puede blanquear”.

Ante esta decisión de no querer confirmar el romance, el músico de 22 años reparó en que no estaban “de trampa”, sino que todavía no quieren decirlo. “No tienen nada que ver los nenes. Simplemente siento que no es el momento... cuando llegue ya lo blanquearemos”, afirmó.

La China Suárez tiene tres hijos: Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, Magnolia y Amancio, a quienes tuvo con Benjamín Vicuña instagram @sangrejaponesa

En este sentido, reveló que ya conoció a los tres hijos de Eugenia: Rufina, de 11 años, fruto de la relación de la actriz con Nicolás Cabré y Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, de 6 y 3 años, respectivamente. “Son un amor de persona todos, están muy bien criados por una muy buena madre y la verdad que eso se nota mucho”, expresó Gram.

El mal momento de la China Suárez

Esta semana, Eugenia Suárez generó preocupación en redes sociales a raíz de sus llamativos mensajes. “Están siendo días muy tristes. Solo necesito amor”, escribió el lunes en sus historias de Instagram. Al día siguiente subió una foto en la que se le pudo ver el pie derecho sostenido por alguien cuyo brazo estaba repleto de tatuajes. Aunque no etiquetó a ninguna cuenta, sí usó el emoji de un corazón con un vendaje. Rápidamente, sus fanáticos notaron que quien la acompañaba era Lauty Gram.

Lauty Gram acompañó a la China Suárez en su difícil momento (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Posteriormente, la actriz expresó: “Me cuesta decirlo porque siento que no estoy preparada porque nombrarlo sería confirmar que es una realidad y me niego”. A su vez, reconoció que siempre le costó mostrarse triste o vulnerable. “Estoy aprendiendo a hacerlo y se siente liberador”, indicó.

Finalmente, reveló que el triste momento que atravesaba se debía a la muerte de su perro Apolo, su fiel compañero durante 13 años. A través de un posteo, le agradeció a la clínica que atendió a su bulldog francés: “Ahora a atravesar el duelo. Siempre me costó tanto enfrentar momentos de tristeza. Sostener a mis hijos con amor y entereza. Gracias a todos por el amor, siempre”. Lo llamativo fue que 24 horas después tomó la drástica decisión de suspender de manera indefinida su cuenta de Instagram para alejarse de todos los comentarios de las redes sociales.

