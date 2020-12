Ligia Piro: "Yo quiero que la política esté afuera de mi escenario"

Ligia Piro Fuente: Archivo - Crédito: Diego Spivacow/AFV

Heredera de una estirpe familiar de mujeres aguerridas, Ligia Piro se abrió camino a puro jazz con un repertorio muy personal que va del Bossa Nova al folclore. El último show que pudo hacer con público prepandemia fue en Cosquín 2020 junto con su mamá, Susana Rinaldi . Casi un año después, se presentará en la terraza de El Picadero los sábados de enero. "Fue un año largo y bizarro", dijo la cantante en conversación con Pablo Sirvén para Hablemos de otra cosa .

Ligia Piro en Hablemos de otra cosa. 02:17

Ligia Piro resolvió tomar para su carrera una postura diferente a la de Rinaldi en relación a la política: "Mi mamá siempre ha sido una mujer política en su discurso, en su repertorio, en lo que dice en los espectáculos. Es una mujer consecuente con su idea y su trabajo. Yo quiero que la política esté afuera de mi escenario, prefiero darle cause al arte y que podamos tener otra conversación. Mi vieja ha sido muy criticada pero siempre fue leal a sus convicciones y en eso la aplaudo de pie", sostiene Piro.

Ligia Piro en Hablemos de otra cosa. 01:52

Su abuela cantaba en reuniones familiares pero nunca pudo hacerlo en público, su marido 22 años mayor no lo permitió. Ligia pudo revertir la historia en otro tiempo y su marido baterista la acompaña en todo: "La música es bastante machista en Argentina. En el jazz, la mayoría somos intérpretes femeninas, cuando estamos con orquestas con mucha testosterona hay algo que se percibe en el aire que cualquier músico varón me lo va a discutir pero yo lo percibo. Hay chistecitos, siempre orientados a que la cantante molesta y ocurre en todos los ámbitos, incluso en la música clásica. Son luchas internas, pequeñas, que por supuesto en el escenario no se ven porque si no sería un caos", afirma Piro.

Ligia Piro y Federico Mizrahi en Hablemos de otra cosa. 02:57

Hablemos de otra cosa se emite los viernes a las 22 por LN+ .

