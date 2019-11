5 cosas que tenés que saber de Limetown, la nueva serie de Jessica Biel

Soledad Venesio SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de noviembre de 2019 • 00:00

La industria de la televisión está frente a un fenómeno curioso. Mientras que por un lado siguen aumentando las plataformas de streaming y las productoras de contenidos, por el otro los espectadores estamos absolutamente perdidos. Es que la sobreoferta puede ser tan desestabilizadora como la falta absoluta de nuevas series.

Quizá es por eso que, de a poco, descubrimos y valoramos producciones que -aunque más pequeñas- ganan grandeza al traer aire fresco y renovado a la pantalla chica. Si sos de los seriéfilos que están siempre en la búsqueda, entonces Limetown de Facebook Watch es una de esas ficciones que no vas a querer perderte.

Viene de un podcast

Después de la irrupción del podcast Serial, este formato tuvo una segunda oportunidad en la industria y logró un boom que era difícil imaginar. Limetown forma parte de aquella generación ' revival' y, en julio de 2015, fue su premiere. Alcanzó popularidad de manera casi automática y en Estados Unidos logró el primer puesto en Itunes después de solo un mes desde su estreno.

Producido por Two-Up Productions, la historia ya tiene dos temporadas (la segunda llegó en 2018) y una novela escrita por Cote Smith, que funciona como precuela del podcast.

Conspiraciones, misterio y enganche asegurado

Con un mix explosivo que trae elementos dramáticos, de thriller y teorías conspirativas, la protagonista de Limetown es Lia Haddock. Periodista de investigación de la American Public Radio, su podcast busca resolver los misteriosos sucesos que transcurrieron en un centro de investigación en neurociencia en Tennessee. Lugar en donde desaparecieron 300 personas sin ningún tipo de explicación y entre quienes está el propio tío de Lia.

De manera casi obsesiva, la protagonista sigue las pistas que la llevan a encontrar no solo supervivientes, sino también descubrir qué estaban investigando realmente en Limetown y por qué se mantuvo el silencio por tantos años.

Jessica Biel vuelve a romperla

Después del estreno de la primera temporada de The Sinner , todos estábamos esperando conocer cuál sería el nuevo proyecto de la actriz. Limetown parece el paso natural y perfecto para Biel (del cual también es productora ejecutiva), quien hizo la transición de un personaje emocionalmente quebrado y que cargaba con un oscuro trauma, hacia una periodista que no teme involucrarse en una investigación que puede terminar con su vida.

Su trabajo en la construcción de Lia es realmente brillante y da gusto verla protagonizando esta historia que, más allá de otros grandes actores, depende casi al cien por ciento de ella.

"Limetown", póster promocional

Por qué mirarla

Robusta y con una muy buena base de la cual partir, son muchas las cosas que podríamos decir que Limetown hace bien como ficción y entretenimiento. Sin embargo, hay algunas que se destacan sobre otras:

Hayas sido seguidor del podcast o no, el manejo del misterio se logra de una manera espectacular . De forma constante somos puestos frente a situaciones que nos absorben, nos tensionan y, como algunos dirán, "nos mantienen sentados al borde de la silla". La serie funciona como drama, pero es aún mejor como thriller con connotaciones detectivescas.

. De forma constante somos puestos frente a situaciones que nos absorben, nos tensionan y, como algunos dirán, "nos mantienen sentados al borde de la silla". La serie funciona como drama, pero es aún mejor como con connotaciones detectivescas. Uno de los recursos más utilizados por la ficción es llevar al espectador hacia el pasado y mostrarle pequeñas secuencias que tienen grandes consecuencias en el futuro. Ese ida y vuelta funciona de manera sutil, natural y no confunde. De hecho, hasta es realizado con cierto aire romántico y de melancolía que equilibra muy bien, la tensión y el miedo con que es teñido el presente.

De hecho, hasta es realizado con cierto aire romántico y de melancolía que equilibra muy bien, la tensión y el miedo con que es teñido el presente. Con personajes más pequeños y secundarios, Jessica Biel está acompañada por un elenco que funciona a la perfección . Entre nuestros favoritos está Stanley Tucci, quien da vida al enigmático tío de la protagonista y de quien queremos conocer su destino.

. Entre nuestros favoritos está Stanley Tucci, quien da vida al enigmático tío de la protagonista y de quien queremos conocer su destino.

Dónde la podés ver

De la misma manera que pueden ver Sorry For Your Loss de Elizabeth Olsen , Limetown ya está disponible y con subtítulos en español en Facebook Watch .

El servicio es totalmente gratuito y para mirarla solo tenés que tener usuario en la plataforma y lo encontrás de la misma forma que cuando buscás a un amigo dentro de la red.