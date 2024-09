Linkin Park anunció su regreso a los escenarios y presentó a su nueva vocalista

Escuchar

Algunos podrían decir que la música no envejece. Sí, es cierto que en determinadas épocas hubo bandas o cantantes solistas que sonaron más que otros, pero los fans siempre encuentran momentos para poner a todo volumen su tema favorito, ya sea de esta década o de la anterior. A lo largo de los años, varios grupos musicales muy exitosos se disolvieron y dejaron en su público un dejo de angustia y tristeza. Pero, la esperanza es lo último que se pierde y en estas últimas semanas hubo noticias de reencuentros artísticos que revolucionarios al mundo: primero Oasis, después Los Piojos y ahora... Linkin Park.

La banda de rock Linkin Park se presentará en nuestro país el próximo 9 de mayo en el Maximus festival Archivo

Corría 1996 cuando la ciudad de Agoura Hills, en Los Ángeles, California, fue testigo del surgimiento de Linkin Park, una banda de rock que conquistó al mundo con icónicas canciones como “In The End”, “Somewhere I Belong” y “Crawling” y recibió múltiples distinciones. Con el paso del tiempo, los músicos variaron y en 2017, tras la muerte de su vocalista Chester Bennington, se despidieron de los escenarios.

Tras casi 20 años música, los fanáticos pensaron que solo iban a poder escuchar los hits de Linkin Park a través de aplicaciones musicales. Sin embargo, recibieron una inesperada noticia: siete años después de su disolución, la banda anunció su regreso con un nuevo álbum y una gira mundial y como si eso fuera poco, también presentó a su nueva cantante: Emily Armstrong.

Hace un par de días, la banda reveló a través de sus redes sociales que el 5 de septiembre habría una noticia importante y dicho y hecho así fue. Linkin Park anunció el lanzamiento de su nuevo álbum From Zero (Desde cero). Si bien el disco se conocerá a partir del 15 de noviembre, presentaron su primer sencillo, “The Emptiness Machine”, cuyo videoclip tuvo casi tres millones de reproducciones en YouTube en menos de 24 horas.

Mike Shinoda y Emily Armstrong, los vocalistas de Linkin Park (Foto: Instagram @linkinpark)

Como si eso fuera poco, también anunciaron una gira mundial que arranca la semana que viene. El 11 de septiembre se presentan en Los Ángeles, el 16 en Nueva York, el 22 en Hamburgo, el 24 en Londres y el 28 en Seúl. El 11 de noviembre, en tanto, llegan a Bogotá.

La vuelta de Linkin Park se da con algunas caras nuevas. Joe Hahn, Brad Delson, Mike Shinoda y Dave Farrell, continúan en el grupo, pero Colin Brittain fue presentado como nuevo compositor y Emily Armstrong, asumió el rol de la vocalista, el cual previamente ocupó Chester Bennington. El músico se quitó la vida el 20 de julio de 2017, a los 41 años.

Linkin Park anunció su nueva gira mundial y el lanzamiento de su nuevo album Zone Zero (Foto: Instagram @linkinpark)

La noticia del regreso de la banda norteamericana revolucionó las redes sociales. “Necesito que todos dejen de hacer lo que están haciendo y procesen esto conmigo. Linkin Park reveló quién será su nueva vocalista, Emily Armstrong. ¡Y ella es fenomenal!”, comentó una cuenta de X. “A mí la nueva cantante de Linkin Park me gustó mucho. No es un remplazo de Chester porque él es inigualable. Pero que siga el grupo adelante con nuevo tour y música, a mí me ilusiona” y “Me desperté y creí que era un sueño. ¡Linkin Park regresó! De vuelta a los 2000″, advirtieron otras.

Quién es Emily Armstrong, la nueva vocalista de Linkin Park

El 5 de septiembre, la banda surgida en Los Ángeles anunció que Emily Armstrong es su nueva cantante. Compartieron videos suyos cantando “Lost” y “Numb”, dos de los hits del grupo, como así también “The Emptiness Machine”, su más reciente lanzamiento.

Emily Armstrong tiene 38 años y es la nueva estrella de Linkin Park. La artista nacida en Los Ángeles se inició en la música a los 11 años junto a la guitarra y cuatro años después empezó a cantar. En 2005 fundó la banda de rock Dead Sara, junto a Siouxsie Medley y Sean Friday y conquistó al mundo con su voz.

La cantante Emily Armstrong es la nueva vocalista de Linkin Park (Foto: Instagram @emilyarmstrong)

Si bien su nuevo rol en Linkin Park recién se conoció ahora, en una reciente entrevista con Billboard Mike Shinoda reveló que el primer contacto de Emily con el grupo se dio en 2019, cuando empezaron a trabajar en canciones y grabaciones juntos. El año pasado le propusieron sumarse al grupo para algunas fechas que tenían en agenda y ella dijo que sí. Ahora es la cara de una nueva versión de la banda que busca revivir sus grandes éxitos y presentarle al mundo su nueva música.

