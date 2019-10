Lizy Tagliani contó cómo fue el primer encuentro íntimo con su novio

Fuente: Archivo

10 de octubre de 2019 • 11:43

Invitada al programa Incorrectas de América, la conductora y humorista Lizy Tagliani le contó a Moria sobre su relación con Leo Alturria. El pasado domingo, Lizy presentó a su pareja en el programa de Susana Giménez y admitió que se sintió mal por las críticas en redes sociales. Luego de separarse por unos días, volvieron a estar juntos y están muy enamorados.

"A mi me puso muy vulnerable todas las cosas que decían de Leo. Yo lo empecé a seguir a él porque lo veía en los programas. Me gustaba como era, canchero, seductor, y que está buenísimo. Lo veo un día en el programa porque vino a jugar a El precio justo y cuando termina el programa yo le digo al productor que me consiga el Instagram", admitió Lizy.

Luego, confesó cómo fue su primer encuentro íntimo con Leo: "Le mandé un mensaje y empezamos a hablar. Una noche lo invité a ver el partido de Argentina que jugaba contra México, y ahí pasaron más cosas que ver el partido. Hubo dos rounds", dijo entre risas y agregó: "Ahí nos empezamos a conocer, pegamos onda y no nos dejamos de ver nunca".

