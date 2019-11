Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de noviembre de 2019 • 16:15

La conductora Lizy Tagliani estuvo en la fiesta de Los Más Clickeados 2019 de Ciudad Magazine y habló sobre su romance con Leo Alturria.

"No estoy acompañada por Leo porque es un horario en el que está trabajando. En este momento debe estar sacando la basura, porque es encargado de edificio y por eso no pudo acompañarme. Si no, él chocho y feliz. Estaría acá todo perfumado, yo tengo puesta la ropa con la que fui a ensayar, pero él estaría todo impecable", comentó Lizy.

También aprovechó para hablar sobre la crisis que tuvo con Leo: "Lo resolvimos al instante, fueron cuatro horas de una locura que me agarró a mí. No pasa absolutamente nada más y nos llevamos bárbaro. Hace años que no me llevo tan bien con una pareja".

Lizy asegura que nunca disfrutó tanto estando en pareja y que, próximamente, van a viajar juntos. "Hace poquito me llevó a Embalse, su pueblo en Córdoba, donde vive su madre y su familia a presentarme, así que la estamos pasando muy bien", dijo.