La hija de Jorge Rial respondió a distintas consultas de sus seguidores en Instagram y aprovechó para dejar un mensaje: "Pienso en lo que pude lograr y me siento orgullosa"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de octubre de 2020 • 14:59

Morena Rial es muy activa en sus redes sociales. Generalmente, la hija de Jorge Rial suele compartir con sus 1,2 millones de seguidores imágenes y distintas anécdotas de su vida sin tapujos. En las últimas horas, compartió detalles sobre su cambio físico.

Separada del padre de su hijo, Facundo Ambrosini, Morena abrió la posibilidad de que sus seguidores le hicieran todas las preguntas que quisieran a través de sus historias de Instagram.

"¿Cuánto fue tu peso máximo? Sos una guerrera. ¡Te admiro!", le preguntó un usuario. "Yo llegue a pesar 145 kilos", reveló la hija del conductor. "Por eso mismo, los comentarios de mierda que me hagan ya no me afectan, aunque a veces me llegan a herir porque soy humana. Cuando me agarran los bajones pienso en lo que pude lograr y me siento súper orgullosa de mí", concluyó.

Esta no es la primera vez que la joven se abre respecto a su salud y su experiencia de vida con sus seguidores. Hace algunos meses, ante la consulta de a cuántas cirugías se había sometido, contestó: "Me hice un bypass gástrico a los 16 años, después me hice tres veces la panza y dos veces las lolas. Así que seis en total, más de una por año, porque tengo 21".

Además, en ese momento, explicó que estaba contenta con los resultados, pero que después de convertirse en madre volvió al quirófano en diciembre para hacerse unos "retoques".