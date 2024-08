Lo que no se vio del Cris Morena Day: la fiesta post Gran Rex y las mejores perlitas

Escuchar

El miércoles, el sueño de los fanáticos de Casi Ángeles, Rebelde Way y Chiquititas se hizo realidad. Varios de sus protagonistas dijeron presente en el Cris Morena Day, un evento que organizó el canal de streaming Olga en el Gran Rex para rememorar los grandes trabajos de la productora. Hubo charlas, shows musicales y momentos que dejaron a los fanáticos - tanto a los que estaban en el teatro como a los que lo sintonizaron desde casa - en un mar de lágrimas.

Fue todo un acontecimiento, de esos difíciles de olvidar, y una alegría tanto para el público como para los propios artistas, quienes se reencontraron en el escenario después de muchos años. Pero, cuando la trasmisión llegó a su fin y bajó el telón, la celebración continuó. Los actores se fueron de fiesta y compartieron en redes sociales la intimidad de la noche.

Cachete Sierra y Peter Lanzani se reencontraron en el evento (Foto: Instagram @olgaenvivo)

Una vez que se dio el reencuentro, nadie más se quiso volver a separar. Cuando se fueron del Gran Rex se dirigieron a Cruza, un boliche en el barrio porteño de Recoleta, para festejar el éxito que tuvo el Cris Morena Day. Emilia Attias, una de las estrellas del evento compartió en sus redes algunas de las imágenes de lo que fue el “post función”.

Vico D'Alessandro, Nico Vázquez y Benja Rojas disfrutaron de la fiesta (Foto: Instagram @olgaenvivo)

Con trago en mano, la modelo recorrió el salón que tenía en una de las paredes varios carteles de Chiquititas, Floricienta y Casi Ángeles pegados. Después agregó un segundo video de la fiesta en el que se la pudo ver bailando “Hola perdida” junto a Nico Vázquez y Gimena Accardi. “Friends for ever (amigos por siempre)”, escribió en la Storie. En las imágenes también aparecieron Agustín ‘Cachete’ Sierra, Benjamín Rojas y Felipe Colombo.

Gimena Accardi y Sofi Morandi en la fiesta pos Gran Rex (Foto: Instagram @olgaenvivo)

Quienes también disfrutaron de la fiesta fueron Peter Lanzani, otro de los grandes protagonistas del Cris Morena Day y María Eugenia ‘La China’ Suárez, quien hacia el final del evento sorprendió al público al interpretar “Reina Gitana”, su hit de Casi Ángeles. También dijeron presente Victorio D’Alessandro, Mery del Cerro junto a su pareja, Meme Bouquet, y Sofi Morandi.

Las perlitas del Cris Morena Day

1. Joaquín Levinton y su olvido durante Resistiré

A lo largo de las cinco horas de transmisión pasaron muchas cosas. Así como hubo momentos que emocionaron profundamente a los fans, como cuando Lali cantó “Hay un lugar” o Nico Vázquez y Emilia Attias hicieron “Dos ojos”, hubo otros que disgustaron al público y mucho. Uno de esos fue cuando el cantante Joaquín Levinton dijo presente en el escenario para cantar “Resistiré”, uno de los hits de Rebelde Way. El problema fue que se olvidó la letra y los usuarios de X no se lo dejaron pasar.

“Qué desastre Joaquín Levinton cantando ‘Resistiré'”; “Loro, es Hannah Montana cuando se olvida el himno y empieza a tararear”; “‘Resistiré' de Rebelde Way es un temazo que Joaquín Levinton no la pudo cantar bien”; comentaron algunos usuarios. Otros indicaron que Felipe Colombo tendría que haberla interpretado. “Se olvidó toda la canción”; “Papelón Joaquín Levinton”, repararon otros.

2. El incómodo momento de la China Suárez

Uno de los momentos más incómodos del streaming tuvo como protagonistas a Cris Morena, Nicolás Riera y María Eugenia Suárez. La productora recordó la época en la que los actores estaban juntos y lanzó: “Los gritos de Tacho - de Nico - y La China en los pasillos”. “¿Peleándose?”, quiso saber Nati Jota.

“¡Matándose a los gritos! Estaban demasiado enamorados en ese momento”, reparó Cris Morena. Eugenia le respondió: ”Era mucha la convivencia, era mucha intensidad, mucho tiempo juntos”, y para rematar lanzó con tono irónico: “¿Pero Cris vos no sos de pelearte tampoco? Sos súper tranquila”. Para los fanáticos la situación fue extremadamente tensa.

“Dios lo incómodo que fue este momento, la China no vuelve más”; “¡Paren! ¿Qué le pasa a la China Suárez? ¿Está incómoda o me parece a mí?”; “Siento que la China Suárez estaba un poco incómoda al lado de Nico”, comentaron algunos usuarios de X.

3. Cris Morena habló de la muerte del Freezer en Floricienta

Otro de los momentos más comentados de la velada fue cuando Isabel Macedo se unió al streaming y charlaron sobre Floricienta. Nati Jota trajo a la mesa un tema sensible para los fans del programa, la muerte de Federico Fritzenwalden alias, “el Freezer” el personaje que hizo Juan Gil Navarro en la primera temporada. Sin embargo, Cris Morena frenó la conversación y aclaró los tantos, después de casi 20 años.

“Paremos la rotativa. ¡Yo no lo maté! El señor actor lo dijo el año pasado, por fin lo confesó, que no podía seguir porque no sé qué le pasaba”, sostuvo la creadora del programa y continuó: “Como que él no se sentía el príncipe, una cosa rarísima. Estaba como en un conflicto especial y yo dije ‘¿qué hago? Me muero’ y se iba. Acuérdense que el espíritu de él entró en el conde”. Cabe mencionar que Fabio Di Tomasso se sumó a la tercera temporada como Máximo, el conde de Kricoragán y el interés amoroso de Floricienta, el personaje de Flor Bertotti.

LA NACION