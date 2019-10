Lollapalooza Argentina 2020: rock, trap, pop, electrónica y mucho más

El festival más esperado del país confirmó su lineup y te contamos todo lo que tenés que saber.

Como cada año Lollapalooza Argentina sigue siendo el evento artístico más importante del país, que con una programación ecléctica y completa que cubre casi todo el espectro de la actualidad musical a nivel mundial, está más vigente que nunca. Son más de cien los artistas y bandas que serán parte de la próxima edición de tres días con sus cinco escenarios: Main Stage 1, Main Stage 2, Alternative, Perry's y Kidzapalooza.

Guns N' Roses, Travis Scott, The Strokes, Lana Del Rey, Martin Garrix y Gwen Stefani serán los headliners de la edición 2020 y ya en estos seis nombres queda en evidencia lo amplio que es el festival musicalmente. No sólo habrá rock, trap, electrónica y pop en el festival a realizarse los próximos 27, 28 y 29 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Sino que estará presente el indie rock, de la mano de Vampire Weekend y Cage The Elephant; Rap con el supergrupo Brockhampton y con Jaden Smith, neo-jazz con Masego y distintas ramas de la electrónica -del house al experimental- en los controles de Armin Van Buuren, James Blake e Illenium.

The Strokes

Rex Orange County, Kacey Musgraves y The Lumineers aportarán un costado más folk, mientras que los ingleses de Idles llegarán con su apuesta punk.

También el lineup cuenta con distintas maneras de hacer pop en clave femenina, con las inclusiones de Charli XCX, King Princess y LP, mientras que algunos de los varones del trap hispanoamericano pisarán fuerte en los escenarios del Lolla: Duki, Ysy A y Yung Beef, entre otros.

Lana del Rey

Por séptimo año consecutivo, el público local formará parte de la experiencia Lollapalooza Argentina, que incluirá propuestas gastronómicas de todo el mundo, intervenciones artísticas y actividades únicas. También habrá espacios verdes y de esparcimiento. Kidzapalooza, el espacio para los más chicos que evoluciona año a año también formará parte de la próxima edición con nuevas propuestas para toda la familia: los menores de 10 años ingresan gratis, acompañados de un adulto con entrada.

La Preventa 3 está agotada y ya está disponible la Preventa 4 a $8.250 + Service Charge (abono de tres días) con todos los medios de pago a través de lollapaloozaar.com/tickets y en puntos de venta habilitados de AllAccess. Con Tarjeta Santander se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés desde $1.375 + Service Charge.