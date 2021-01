"El presidente se ampara en la idea de que la justicia argentina no está bien para plantear cualquier cosa y someter a los juicios que están en curso a un proceso de impunidad", dijo Marcelo Longobardi. Fuente: Archivo

Alberto Fernández afirmó que no va a indultar a los exfuncionarios kirchneristas procesados por corrupción, pero le pidió a la Justicia revisar las causas y sugirió que lo que correspondería no sería un indulto, sino una amnistía dictada por el Congreso de la Nación.

"El Presidente se ampara en la idea de que la Justicia argentina no está bien para plantear cualquier cosa y someter a los juicios que están en curso a un proceso de impunidad", dijo Marcelo Longobardi.

"El Presidente presentó una frase muy sugestiva cuando dijo que no corresponde un indulto a los procesados sino una amnistía que depende del Congreso. Para muchos, Alberto Fernández cerró una discusión, y para otros la abrió", consideró el conductor de Cada mañana (Mitre) durante el resumen informativo de su programa.

Mientras desde distintos sectores del kirchnerismo más duro plantearon la idea de un perdón para los exfuncionarios acusados de corrupción, el Presidente rechazó esta idea: "Hice campaña diciendo que no iba a dar indultos y lo voy a cumplir". Sin embargo, le pidió a la Justicia "que revise lo que pasó en estos cuatro años porque hay cosas que no están bien".

Además, sugirió que en todo caso lo que corresponde es una amnistía que debería legislar el Congreso. En términos generales, una amnistía es "una derogación retroactiva de un delito, que conlleva la anulación de la correspondiente pena", según la Real Academia Española.

En ese sentido, Longobardi remarcó que "hubo varios planteos sobre la existencia de presos políticos que son consistentes con la idea de indultos". "El Presidente dijo 'indultos no', pero sí una amnistía que depende del Congreso".

Y citó el artículo de Fernando Laborda publicado en LA NACIÓN: "Si los planes para gestar una Justicia a medida no prosperan, la solución sería una ley general de amnistía como la que podría sancionar el Congreso si el número de bancas kirchneristas creciera significativamente tras las elecciones".

"Opino lo mismo", dijo Longobardi. "El Presidente ha avalado esta tesis, y no está cerrando la discusión sino que la estaría abriendo para que sea el Parlamento, y no él, el que dicte una amnistía general. El presidente no mencionó el asunto de casualidad. Fue una mención deliberada para traspasarle el problema al Parlamento".