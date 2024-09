Lorena Paola habló sobre su relación con Alberto Fernández y negó un “vínculo de amistad”

Escuchar

En medio de las acusaciones por violencia de género y los rumores sobre las relaciones que mantuvo durante los cuatro años al frente de la presidencia, Alberto Fernández fue vinculado con una nueva persona relacionada con el mundo del espectáculo: la actriz y panelista Lorena Paola. En este marco, la conductora de 50 años habló sobre las especulaciones y desmintió una “amistad”, pero no dio precisiones sobre cuál era su vínculo con el expresidente.

“ No tengo un vínculo directo. Un vínculo específico, así, de amistad... No. Sí de haberlo conocido ”, expresó al ser interceptada por un móvil del programa LAM.

😱 Lorena Paola RESPONDE A LOS RUMORES que la vinculan con ALBERTO FERNÁNDEZ



Luego de este encuentro, la panelista del programa “El Run Run del Espectáculo”, que se emite por la señal de Crónica TV, hizo un breve descargo por la “malinterpretación” de su respuesta sobre su vínculo con Fernández.

“Yo estaba entrando muy tarde a mi programa de Radio Sónica que sale los martes de 20 a 21, “Cortita y al pie”, y me sorprendieron las cámaras preguntándome. Después analizaron en el piso la reacción mía, porque todos son psicólogos”, se quejó y agregó: “Yo reaccioné descolocadamente porque vino la pregunta de la nada y encima estaba por salir al aire, me descolocó. Yo soy muy respetuosa y aclaré que no podía mucho tiempo y cuando me preguntan esto de la nada... Yo digo, ¿cómo reaccionarías vos? No entendía que estaba pasando. Y después, cuando me empieza a preguntar, dije: ‘Chau chicos, no llego’, esa fue la salida”.

E ironizó: “Todos ‘mean’ agua bendita ahora, son todos primos de leche... Déjense de joder. A usted que está en la casa señora, que le hacen creer que son todos santos, son todos primos de leche”.

Los rumores

En medio de todo el escándalo que involucra al expresidente y a su expareja Fabiola Yañez, las relaciones del dirigente peronista siguen dando que hablar. En distintos medios se comenzó a hablar de que habría tenido una relación con Lorena González Del Valle, la primera eliminada de Gran Hermano Argentina, y que ella se habría enterado de la oficialización con Yañez por los medios de comunicación.

Según reveló el conductor Ángel de Brito en LAM, Fernández habría mantenido una relación de más de cuatro años con la ex participante del reality.

Por otro lado, durante el programa del pasado sábado de “La noche de Mirtha”, la periodista Mercedes Ninci aseguró que “Fabiola era consciente de todas estas mujeres” y apuntó contra otra colega: “A la que más celos le tuvo fue a una colega nuestra que no sé si hubo una relación pero sí sé que le tenía unos celos tremendos, que era Viviana Canosa. No sé si Viviana Canosa tuvo una relación con Alberto. Supongo que no”.

“Yo supongo que sí”, le respondió Legrand, y reafirmó sus dichos con un gesto afirmativo con la cabeza.

Al mismo tiempo, Horacio Cabak -quien también estaba invitado- aportó otro nombre a la mesa: “Lo que pasa con Alberto es que uno no da a basto de dar F5 en el teclado para actualizar la información. En las últimas horas trascendió que parece que había tenido una relación estable con una exparticipante de Gran Hermano durante casi cuatro años y que en el momento en el que lo ungen como candidato a él, ella se entera de dos cosas: que iba a ser candidato y que tenía otra pareja. Se enteró porque Fabiola le decía ´felicidades, mi amor´”, repasó el conductor de LN+. “En ese momento se cortó la relación”, cerró. “¿Cómo se llama esa mujer?”, quiso saber Mirtha. “Dicen que es una chica de pelo muy cortito que fue participante de la primera edición y que se llama Lorena”, reveló, en referencia a Lorena González del Valle.

