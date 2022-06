Los actores infelices, una performance biodramática sobre el trabajo en el off

Autor y director: Gabriel Gavila. Intérpretes: Leandro Sturla, Bautista Barreiro y Federico Cabello. Vestuario: Compañía Infelices. Coach físico: Catalina Jure. Luces: Gustavo Lista. Producción y asistencia: Agustina Cisneros. Sala: Polonia, Fitz Roy 1475. Funciones: sábados, a las 18. Duración: 45 minutos.

Actor, director, docente y autor, Gabriel Gavila es, sobre todo, un especialista en improvisación teatral (fundador de la Compañía Improvisa2), el fundamento que le permite investigar posibilidades de la actuación. A esta zona vacía de lo no previsto, la ha cruzado con lo biodramático y autoreferencial en la saga Chicos lindos (2015), Chicos malos (2016), Chicos feos vol.I (2017) y Chicos feos vol.II (2018), montajes de estructura performática que investigan las masculinidades. Y en ese camino se ubica su última creación Los actores infelices.

Meterse con el teatro dentro del teatro y con la precarización laboral de los actores no son temas nuevos en la producción de Gavila. Pero en este caso lo toma de manera central y hasta el fondo, con mucha claridad y transparencia, sin eufemismos ni mensajes crípticos, y con mucho humor para señalar una situación, en realidad, muy frustrante. ¿Pero que sería del humor sin las frustraciones que lo alimentan? Y algo más: el público de esta obra en la sala Polonia está formado –no en su totalidad pero si en buen porcentaje– por actores, estudiantes de actuación y gente relacionada con el quehacer teatral por lo que nada de la infelicidad de estos tres intérpretes les es ajena.

Leandro Sturla, Bautista Barreiro y Federico Cabello, en Los actores infelices

Leandro Sturla, Bautista Barreiro y Federico Cabello ya han trabajado antes con Gavila y saben de qué se trata. Hay que exponerse, poner el cuerpo e interpelar a los espectadores. Cada uno, en un escenario despojado, con sus particularidades (romántico e idealista, pragmático, cínico, estructurado, etcétera) apunta a la frágil situación laboral de los actores y actrices en el circuito off. Tienen trabajo pero no empleo. Cobran los técnicos pero ellos, quién sabe. Entrampados en un sistema superpoblado hasta la extenuación, continúan a la espera, quizás, de algún toque mágico o, directamente, se dejan llevar por el alivio de asumirse fracasados y no remar más.