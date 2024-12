Los desopilantes videos de Pedro Rosemblat que expusieron cómo es la relación de su abuela con Lali

El noviazgo entre Mariana ‘Lali’ Espósito y Pedro Rosemblat marcha sobre ruedas. Se convirtieron en una de las parejas más populares del año y si bien cada uno desarrolla su carrera por separado -ella en la música y él en el streaming- se apoyan incondicionalmente e incluso apostaron por la convivencia. Así como comparten salidas públicas, también van juntos a eventos familiares. El 1 de diciembre la abuela del conductor de Gelatina cumplió 78 años y él compartió unos desopilantes videos que se viralizaron en redes sociales que mostraron cómo es la relación de ella con la cantante.

En 2018, Pedro Rosemblat comenzó a mostrar la intimidad de los encuentros con su abuela María Elena. En sus historias destacadas de Instagram tiene una sección llamada “El prefe” donde a lo largo de los años adjuntó evidencias de que el preferido de su abuela era su primo Nicolás. Según él, este esquema de “favoritismo” se mantuvo durante varios años. Sin embargo, dio cuenta de que algo se rompió el domingo 1 de diciembre, cuando la familia volvió a reunirse.

Pedro Rosemblat compartió en Instagram videos del cumpleaños de su abuela y evidenció que durante el evento charló animadamente con Lali (Foto: Captura de video / Instagram @pedrorosemblat)

Con el humor que lo caracteriza, Rosemblat compartió un video del festejo de su abuela: “Cumple 78 años la mujer más sádica de la Argentina”. En las imágenes se pudo ver a María Elena con su torta de cumpleaños a pura sonrisa. En el siguiente clip apareció conversando con su nieto Nicolás. Pedro comentó que el preferido “venía confiado” pero “su reinado empezaría a temblar” por algo o mejor dicho por alguien. ¿Por quién? Por nada más y nada menos que Lali.

En el tercer clip aparecieron la intérprete de “Disciplina” y María Elena charlando en el sillón, cómodas y distendidas. Mientras Espósito hablaba, la abuela de su novio la escuchaba con total atención, muy interesada por lo que tenía para contarle. El conductor, en tanto, “alentó” esta nueva relación: “Vamos mi amor, no dejes anécdota sin contar. Es la batalla definitiva”.

Luego se pudo ver a ambas de pie junto a otras integrantes de la familia mientras la artista les mostraba algo en su celular. “Filmografía completa, Casi Ángeles, Esperanza mía, La Voz, Sky Rojo, discos, shows, toda la carne al asador”, comentó Rosemblat con humor.

“Que alguien traiga una pala para que el prefe empiece a cavar un pozo depresivo”, expresó y en la imagen se pudo ver a Nicolás con la cabeza baja y el celular en la mesa mientras a su lado su abuela conversaba con Lali, quien estaba sentada frente a ella. Musicalizó la historia con el tema “The End” de The Doors y, para la siguiente, usó “Como dos extraños” de Roberto Goyeneche, puesto que abuela y nieto estaban juntos en el sillón, pero no se dirigían la palabra. Luego Lali se sumó a ellos y se sentó justo en el medio.

Las secuencias del conductor de La fábrica de jingles, que incluyeron memes y canciones de Gilda, Mercedes Sosa y hasta de Lali, terminaron con una foto de su novia y su primo en el sillón a la que musicalizó con el Himno Nacional. “Esperemos sea una transición ordenada”, sentenció. Sus divertidas historias causaron furor y el nombre de la cantante se volvió tendencia en las redes sociales.

Lali reveló cómo empezó su historia de amor con Pedro Rosemblat

En octubre, Lali estuvo invitada al programa de Susana Giménez (Telefe), donde presentó su tema “Fanático”. Pero, durante la charla no solo habló de su música, sino también de su vida personal y especialmente de su noviazgo con Pedro Rosebmblat. Además de contar que ya conviven, de elogiar las habilidades culinarias de su novio y de definirlo como “el amor de su vida”, dio detalles de cómo se conocieron.

La cantante reveló que el encuentro se dio a partir de amigos en común durante una fiesta de Halloween y que en ese momento tuvo que apostar a su sex appeal para seducirlo: “¿Viste el meme de la Barbie, ‘estoy bien’, pero que está destruida? Era esa. Entonces me había hecho un ojo negro todo corrido, la boca fucsia y una peluca rarísima. No estaba para levantarme a alguien, es la verdad”. En dicho evento intercambiaron números y empezaron a construir su relación. “Ahí lo vi por primera vez y más adelante quedamos para una cita y nos conocimos. No nos separamos desde ese día”, expresó Lali.