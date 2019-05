Los fans de BTS arman una convocatoria para que vengan a la Argentina

Los seguidores de la boyband coreana quieren que sus ídolos visiten nuestro país

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2019 • 17:14

BTS es la boyband más viral del momento, no tiene competencia: en las redes sociales, sus fans la transforman constantemente en Trending Topic. Esta vez, los miembros locales de la agrupación Army, como se llama a su ejército de seguidores, decidieron armar una convocatoria para que la banda coreana visite la Argentina.

Así, el hashtag #BTSenArgentina fue tendencia durante todo el día con mensajes de aliento para que los siete miembros de BTS puedan conocer nuestro país. "¡Logremos juntos que #BTS llegue a la #Argentina! Hacé correr la voz, retwitteá, comentá ¡Haremos posible el sueño!", escribieron.

Muchos alegaron que, al ser el mejor público del mundo, Suga, J-Hope, RM, Jin, Jimin, V y Jungkook no tienen excusas para no querer acercarse a conocerlos. "Argentina tiene pasión, Argentina tiene garra, Argentina tiene sentimiento", agregaron. Otros empezaron a imaginar cómo sería un show de su banda favorita porque soñar no cuesta nada. ¿Escucharán el pedido?