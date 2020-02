Comotto, Benegas y Sbaraglia

Sebastián Ramos SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de febrero de 2020 • 15:03

"Si hay un lugar donde el Indio quiere estar, ése es el escenario". "Cuando tocamos con el Indio virtualmente, flasheamos en colores". "Cada vez que nos juntamos hablamos del proyecto de hacer un show en streaming, pero también el Indio tiene un montón de demos nuevos increíbles. Todavía hay muchas cosas por hacer con él". "Mientras la gente y el Indio apoyen, nosotros vamos a seguir tocando". Damas y caballeros. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Pablo Sbaraglia, Gaspar Benegas y Baltasar Comotto están en la banda que acompañó al Indio Solari tras la disolución de Patricio Rey y sus Redonditos de Rictoa desde el primer día de ensayos, allá por 2005. Son, junto a el saxofonista Sergio Colombo, "los históricos", como ellos mismos bromean, luego de las sucesivas partidas, cada una por distintos motivos y en diferentes momentos, de Hernán Aramberri, Martín Carrizo y Marcelo Torres.

En diciembre pasado, con un concierto a beneficio de Carrizo, el baterista que afronta un costoso tratamiento contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), Los Fundamentalistas dieron su primer paso sin la presencia de su líder y mentor, más allá de que Solari participó sobre el final del show, cantando virtualmente desde las pantallas, a través de una filmación grabada en los días previos. Desde entonces, la pregunta fue si la historia continuaría y Los Fundamentalistas volverían a los escenarios sin depender de la figura central del cantante. La respuesta llegó un mes atrás, con el anuncio de dos nuevas fechas de la banda (el 7 y 8 de marzo, en el estadio Malvinas Argentinas) y la posibilidad de seguir sumando algún que otro concierto en el interior.

"Hay mucha gente que nos está pidiendo que vayamos a tocar a su provincia", cuenta Sbaraglia, sugiriendo lo que vendrá, con las entradas agotadas para sus próximos dos shows con un mes de anticipación.

¿Cuándo empezaron a pensar que era posible salir a tocar como Los Fundamentalistas sin el Indio?

Benegas: -En los últimos shows que estuvimos con el Indio, cuando la banda estaba reunida, nos decía: "Ustedes son una gran banda, tienen que seguir tocando cuando yo no cante más". Pero nosotros no la veíamos posible.

Comotto: -Nos resultaba raro, porque estábamos acostumbrados a tocar los temas con él, después de tantos años de haber ensayado y haber grabado los discos. Nos lo decía, pero para nosotros era como una cosa irreal. Después, con todo lo que pasó con el concierto a beneficio de Martín Carrizo, por sus problemas de salud, se empezó a ver la posibilidad de tocar sus temas. Además, está el plus de que el último disco no tuvimos la oportunidad de tocarlo en vivo y es un discazo. Igual, todo se dio naturalmente, no es que nosotros fuimos con la propuesta.

Benegas: -Desde que el Indio dijo eso, la idea estaba en nuestras cabezas e incluso hubo reuniones en las que algunos músicos decían que tendríamos que tocar, ya que teníamos la amistad entre nosotros y fácilmente podíamos salir a tocar y sonar como en todos estos últimos años. Pero nunca llegamos a un consenso y nadie lo veía factible.

Sbaraglia: -Cada vez que el Indio decía eso, yo me reía, pero mi sensación real era de depresión. Pensar en tocar sin él, me daba más tristeza que otra cosa. De hecho, alguna vez que me tocó ir de invitado a esas bandas tributo, no me resultaba una situación feliz, era más bien triste. Al no estar él, esas canciones no estaban completas. No me podía imaginar en qué formato ni de qué manera podía llegar a darse algo así. La forma en la cual se dio, sin tiempo para pensarlo -porque Gaspar tiró la propuesta un jueves para tocar dos sábados después-, resultó lo más natural. Y terminó siendo algo tan contrario a lo que me había imaginado, algo tan alegre y divertido, que bueno, acá estamos.

¿Qué sintieron después de ese primer show?

Sbaraglia: - Yo, por lo menos, quedé medio caliente, cebado, con ganas de seguir tocando.

Comotto: -Surgieron cosas que jamás nos imaginábamos, como tocar temas con el Indio virtualmente, que creo que fue la primera vez que se hizo en la Argentina con un artista de su magnitud. Estaba presente sin estar, como si fuera Max Headroom. Ahí la flasheamos en colores.

¿Cómo surgió esa idea de cantar con él desde la pantalla?

Benegas: -En realidad, cuando se dice que tocan Los Fundamentalistas, la gente asume que puede llegar a estar el Indio. Es algo que nosotros creemos que está claro que no va a ocurrir y sabemos que el único motivo por el cual es así, es por cuestiones de salud. Hay gente que dice cómo va a cantar desde la casa y no tiene ni idea que el primero que quiere estar en el escenario es el Indio. Si hay un lugar donde quiere estar, es ahí tocando con nosotros. En ese caso, fue la manera de colaborar con la causa y apoyarnos.

Sbaraglia: -Él se involucró mucho, no es que dijo: "Bueno, hagan lo que quieran". Se involucró, quiso estar presente y colaborar con Martín. Nos abrió las puertas de su casa y de su estudio para lo que hiciera falta.

Benegas: - A partir de ahora, cada cosa que hacemos con la banda, siempre la consultamos con él. Si bien tampoco este es un show que arma el Indio ni lo produce, nosotros tenemos la responsabilidad de que es su banda y son sus canciones, por eso lo consultamos y siempre le pedimos colaboraciones. No queremos adelantar nada, porque nos gustan las sorpresas.

Sbaraglia: -Pero de alguna manera él colabora, está siempre.

¿Cómo se sintieron tocando con la imagen del Indio detrás?

Sbaraglia: -A mí me costaba no estar mirándolo.

Comotto: -A mí me pasó lo mismo. No podía no mirar la pantalla.

Sbaraglia: -Trataba de aguantarme las ganas, porque si hubiera sido por mí, hubiese tocado todo el tema mirando para atrás. Después él nos retó: "¡Pero qué hacen mirando la pantalla! Tienen que mirar para adelante".

Cada vez que vamos nos muestra todo lo que está haciendo y es una máquina de crear. No para. Hay mucho por hacer con él. Gaspar Benegas

Desde hace unos años, se habla mucho de la posibilidad de un show de Los Fundamentalistas, con el Indio, vía streaming. ¿Qué hay de eso?

Benegas: -Sería un show que lo tendríamos que hacer con él, en su ámbito, para que esté cómodo y sería algo en vivo, pero no sabemos cómo implementarlo todavía. En este país aún no hay una empresa que pueda hacer un streaming tan grande. Queremos hacer algo con Indio y de hecho siempre nos estamos juntando y planeando cosas a futuro, también grabaciones.

Sbaraglia: -Ccada vez que nos juntamos, que es bastante frecuente, siempre se habla en algún momento de ese proyecto. Él tiene ganas de hacerlo.

Benegas: -Mucha gente hace streaming, pero es difícil el pay per view en este país, porque la gente no está acostumbrada. Lo que sí estamos siempre activos con el Indio es para hacer música y cada vez que vamos nos muestra todo lo que está haciendo y es una máquina de crear. No para. Hay mucho por hacer con él.

Sbaraglia: -Es imparable y cada demo que nos muestra está mejor que el anterior.

Comotto: -Es increíble la cantidad de data que tiene, de cosas pasadas y cosas de ahora que van apareciendo y uno se queda con la boca abierta.

¿Ensayan con él?

Benegas: -Los ensayos siempre se hicieron puntualmente para los shows, ahí es cuando se arma la estructura gigante de una banda que toca en estadios. Después no es que hay ensayos permanentes.

Sbaraglia: -Nunca hubo una rutina, con una continuidad de ensayos. La vez que más se esnsayó fue cuando se armó el grupo, para tocar en el estadio Único de La Plata (en noviembre de 2005), que estuvimos desde julio hasta noviembre, casi medio año de ensayos, tres o cuatro veces por semana. Era necesario parar sentar los cimientos de la banda.

¿Se imaginan algún día volver a tocar con el Indio en público?

Benegas: -El tema del show es que él no puede por una cuestión de salud y nosotros no podemos hablar por él. Esa pregunta la tendría que responder el Indio. Por nuestra parte, sentimos que él fue el que nos regaló la banda y mientras la gente y el Indio apoyen, nosotros vamos a estar ahí tocando.