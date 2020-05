Código secreto: cómo hacían Mirtha Legrand y Goldy para comunicarse al aire

Durante sus programas, Mirtha Legrand enviaba mensajes en código que solo su hermana Goldy podía entender Fuente: Archivo

A lo largo de su carrera, Mirtha Legrand expresó en distintas oportunidades el gran cariño que sentía por su hermana Goldy , fallecida el sábado último. "Me gustaría morirme antes que ella porque no podría soportar ese dolor", le dijo a la Revista Hola en marzo de este año.

Las referencias a su gemela eran constantes y ahora se supo que, en numerosas ocasiones, incluso cuando no la nombraba, la diva de los almuerzos se comunicaba con su hermana a través de mensajes en código durante la transmisión de su programa.

Varias figuras del espectáculo tuvieron palabras de cariño con la hermana de Mirtha, y comenzaron a contar públicamente recuerdos y anécdotas en común durante los últimos días. Una de las historias más sorprendentes fue la que compartió Marina Calabró , quien reveló que Mirtha y Goldy se comunicaban "en código" durante los populares almuerzos a través de los mensajes de los televidentes, pero con un "apodo" que pocos conocían.

"Espero no ser infidente", comenzó Calabró en Confrontados (elnueve). "Cuando Mirtha leía mensajes del público y aparecia uno firmado por 'Paula de Olivos' era Goldy", señaló. "Creo que Mirtha una vez lo blanqueó", sostuvo. "Eran dos hermanas que estaban muy pendientes de lo que hacía la otra", añadió. "Era lindo para los que sabíamos la anécdota cuando escuchábamos 'Paula de Olivos' y Mirtha hacía un gestito como diciendo 'esta es mi hermana Goldy'", concluyó.

Goldy, la hermana gemela de Mirtha Legrand que falleció el sábado último, tenía comunicación constante con la conductora de televisión Fuente: Archivo

Según el relato de la propia Mirtha, la comunicación era constante . "Hablamos por teléfono tres o cuatro veces. Hablamos de la salud, de nuestras amistades, de televisión", reveló la conductora. De hecho, el último llamado de Goldy, antes de acostarse a dormir la siesta de la que nunca despertó, fue a Mirtha. "Ella escucha mucha radio, está informada de todo. Me hace comentarios sobre mi programa, me da consejos ['Pedí que te acerquen más el escritorio, así no tenés que caminar tanto cuando entrás']. Me cuida, nunca me hiere, aunque me dice las cosas que no le gustan", agregó.