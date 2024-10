Los peculiares nombres que eligió Sol Pérez para su futuro hijo junto a Guido Mazzoni

Escuchar

La emoción de Sol Pérez y su esposo, Guido Mazzoni, por la llegada al mundo de su primer hijo en común, los llevó a ya tener definidos los nombres del bebé. En diálogo con el programa de Georgina Barbarossa, A la Barbarossa (Telefe), la modelo explicó que su esposo está convencido que será un niño mientras ella sueña con que muy pronto le digan que será una niña.

“Todavía no sabemos qué va a ser, pero Guido está con que es varón y le quiere poner Marco Aurelio”, dijo la panelista de Cortá por Lozano (Telefe), revelando el nombre compuesto que llevaría su hijo si es varón. Pero también agregó: “Si es nena nos gusta mucho Francesca”.

Además, la pareja tomó otra determinación muy importante con respecto al apellido que llevará el menor. “No vamos a usar los dos apellidos, sino solo Mazzoni”, aclaró Sol. Según explicó, esto se debe a que si el bebé llevara un nombre compuesto, ponerle dos apellidos terminaría haciéndolo muy largo para su inscripción en el registro civil.

Sol Pérez y Guido Mazzoni revelaron los nombres que le pondrán a su primer hijo (Foto: Instagram @lasobrideperez

En cuanto a cómo se encuentra físicamente atravesando el embarazo, la rubia remarcó: “Me siento súper bien. Ya entré en el segundo trimestre, entonces estoy mejor y no tengo tanto asco. O sea, antes vivía con asco y me levantaba con acidez. Pero después la pasé bastante bien, por suerte, no me puedo quejar. ¡Es rarísimo todo!”.

“Todo es extraño y a la vez te van pasando un montón de cosas que no esperás. Estoy supersensible y todo está a flor de piel. Soy canceriana, re sensible, pero ahora estoy potenciada”, reconoció Pérez, sobre cómo la afectó todo emocionalmente.

Otro de los cambios que más la sorprendieron a la expanelista de Gran Hermano fueron las modificaciones que tuvo en su alimentación. “Hasta cambié los gustos de la comida. Ahora estoy muy por lo salado. Antes, cuando me levantaba, comía huevos revueltos y ahora, por ejemplo, no los puedo ni ver. Lo que antes era renormal y formaba parte de la rutina cotidiana, ahora ya no me gusta tanto”, contó.

A pocos meses de su casamiento, Sol Pérez y Guido Mazzoni anunciaron que se encuentran en la dulce espera (imagen ilustrativa) Foto: Instagram @guidotmazzoni)

Sol Pérez mostró los ejercicios que realiza en su tercer mes de embarazo

Sol Pérez es una de las estrellas de la televisión argentina que más cuida su figura y que es reconocida por su arduo trabajo en el gimnasio. Aunque actualmente se encuentra atravesando su tercer mes de embarazo, no permitió que eso la detenga para nada en su entrenamiento.

A través de sus redes sociales, la mediática compartió su rutina, la cual es asesorada por un personal trainer que le indica los ejercicios más recomendados para esta etapa de gestación. Al pie del posteo, Sol escribió que es lo que la motiva a seguir adelante con su entrenamiento: “Mi bebé es un mango y quería movimiento… ¡Qué mágico todo este nuevo mundo!”.

A raíz de esto, una gran cantidad de personas la felicitaron por seguir animándose a cuidar y fortalecer su cuerpo durante el embarazo. “Amo ver que sigue entrenando y que pueda mostrar sin culpa que por más pancita que existe puede seguir siendo mujer y mamá a la vez”, escribió una usuaria. A lo que otra fan agregó: “Yo entrené súper hasta los casi 8 meses y se puede todo el embarazo... Con gente capacitada todo es posible. ¡Felicitaciones! ¡Disfruta, es hermoso entrenar con tu bebé!”.

