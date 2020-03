Fuente: LA NACION

El austoaislamiento es un momento traumático, pero también puede servir para perderse mentalmente con buena música. Conformar a todos los ánimos es imposible, pero lo que sigue es un recorte posible de algunos discos de distintas épocas que pueden servir para "climatizar" estos primeros días de cuarentena. Desde Prince hasta TV On The Radio o desde Julio de Caro a Psychic TV.

WE LIVE HERE (PAT METHENY GROUP)

El show de Pat Metheny en el Gran Rex fue uno de los tantos en suspenderse por la pandemia de coronavirus. La elección de este disco como recomendado está motivada un poco por ese suceso pero también y sobre todo por el sonido y el clima que propone de principio a fin. El sonido de la guitarra de Metheny (si ha de existir algo así como el jazz celestial, es por acá) y la claridad casi esperanzadora de todo el disco lo hacen ideal para recuperar el placer de las actividades hogareñas al tiempo que se mira por la ventana para darle la bienvenida a los soles de otoño.

PIANO & MICROPHONE 1983 (PRINCE)

Si alguien ha sabido aprovechar el aislamiento social ese ha sido Prince. Claro que cuando lo que se tiene no es una casa sino un palacio de las dimensiones y comodidades de Paisley Park, todo es mucho más fácil. A los 25 años, el genio púrpura grabó versiones al piano que, recuperadas tres décadas y media después, dan cuenta de un proceso creativo que en la intimidad tenía también mucho carácter lúdico. Así como gran parte del canon de Prince expulsa hacia la pista de baile, esta gema invita a quedarse en casa moviendo la patita con onda, cantar "Purple Rain" a los gritos y esperar a que el mundo se reordene solito.

BOTH WAYS OPEN JAWS (THE DO)

Melodías indie con algún que otro beat tribal. Un aire a Björk pero simplificado. Todo lo que hace el dúo franco-finés está diseñado en pos de relajarse y tararear melodías sin despegarse del sillón. Justo antes de colgarte a mirar toda la filmografía de Judd Apatow, le das play a este disco de 2011 y el estado de ánimo ya queda establecido para lo que resta del día. Freak pop para un mundo freak.

RETURN TO COOKIE MOUNTAIN (TV ON THE RADIO)

El cantante del grupo neoyorquino (Tunde Adebimpe) solía proponer: "Si decidís seguir en este mundo, vas a tener que encontrar lo bello dentro de lo feo". Voilá. El disco merece una escucha íntegra. Pero la clave es "Province", que cuenta con la crucial participación de David Bowie. Se nos canta: "Tu mundo está ardiendo, tratás de respirar mientras el mundo se desintegra". Y así parece. Aunque la respuesta final nos proponga: "Mientras caminás por este lado oscuro, mantenete erguido para ver que el amor es tierra de valientes". En un panorama desolador, hermosa propuesta.

MULTIVIRAL (CALLE 13)

El quinto disco de los puertorriqueños nos lleva climática y narrativamente, instrumental y líricamente a un tránsito demasiado actual: de fuerza frente a la adversidad, de encierro y ansias de horizontes despejados. Las participaciones de figuras como Eduardo Galeano, Silvio Rodríguez o Julian Assange ameritan menciones separadas. El resumen de nuestro ahora lo dan los títulos de las canciones: "La vida (Respira el momento)", "Interludio - Un buen día para Morir", "El aguante", "MultiViral" y, por supuesto, "Me Vieron Cruza: Caí con todo el peso. Pero si es fuerte la caída, más impresionante será mi regreso". Epílogo: podemos escuchar el reciente y autobiográfico "René", de Residente: inspirador.

OUT OF SEASON (BETH GIBBONS & RUSTIN MAN)

El debut solista de la cantante de Portishead en colaboración con el bajista de Talk Talk nos transporta a un estado de intimidad y desesperación, de vaivén resignado pero luchador, de encierro humeante ("Romance") pero finalmente, de estado de naturaleza: oleaje, intemperie, pájaros ("Mysteries"). Aunque estrictamente esta canción magistral se encuentre en el inicio del álbum, éste es el mensaje: "Dios sabe cuánto amo la vida, cuando el viento sopla en la costa, transcurre otro día". La estación anímica es otoñal, nos dice: "nadie hizo mía esta guerra". Aunque nos toque. Aunque nos toca.

SCOTT 4 (SCOTT WALKER)

Es difícil ubicar a Scott Walker en alguna categoría. Pero seguramente la de crooner le iría a medida, aunque sus últimos discos son puro avant garde. El músico americano, que en realidad se volvió conocido luego de trasladarse a Inglaterra con su banda The Walkers Brothers llegó a ser más popular que The Beatles. Sin embargo, en un vuelco pocas veces visto en la música mainstream, Scott Walker empezó a editar discos por fuera de lo que se suponía que era su perfil para adolescentes. Profundo, con una voz grave, letras extrañas y una vida aún más extravagante, hizo una carrera en los márgenes, interpretando por momentos a Jaques Brel o sintonizando con la experimentación más extrema. Scott 4 es un disco de 1969 cargado de grandes canciones y un punto de partida para descubrir a un artista único que falleció el 24 de marzo del año pasado.

KIND OF BLUE (MILES DAVIS)

Ahora que acaba de estrenarse en Netflix un documental sobre su intensa vida y su extraordinaria carrera, vale la pena acercarse a Kind of Blue, el disco de jazz que les gusta incluso a los que no están muy interesados en el género. Con el sexteto que integraba un inspiradísimo John Coltrane, Miles cambió las recargadas sucesiones de acordes que habían caracterizado la era del bop por el empleo de de escalas que funcionan como trampolines para los solos, la esencia del jazz modal.

BUEN AMIGO (1924-1926) VOL. 1 (JULIO DE CARO)

Hace unos días se cumplió un aniversario de la muerte de Julio de Caro (11 de marzo de 1980), violinista y compositor excepcional que en 1924 fundó, con la creación de su sexteto, un nuevo estilo que tendría una importancia central en la historia del tango. De Caro ensanchó el horizonte espiritual del tango, conservando la esencia arrabalera y lúdica de sus inicios pero añadiéndole con notable destreza una pátina de melancolía que de algún modo consolidó el maridaje entre la raíz criolla y la influencia de la música europea.

DREAMS LESS SWEET (PSYCHIC TV)

Hace unos días murió Genesis P. Orridgge, artista trans, pionero británico de la música industrial con Throbbing Gristle y fundador también de Psychic TV, proyecto con el que grabó más de 70 discos caracterizados por un indomable espíritu aventurero. En este álbum, el segundo de una extensa carrera, las piezas industriales conviven armónicamente con un delicioso pop orquestal y miniaturas inspiradas en la técnica literaria del cut up (reordenar recortes aleatorios de textos para crear uno nuevo) que popularizó su amigo William Burroughs.

WAIT FORM ME (MOBY)

Las producciones musicales de Moby suelen venir cargadas con dosis de nostalgia y melancolía de un futuro que no fue. Que rompimos pese a la innumerable cantidad de advertencias que nos hicieron los grandes autores de la ciencia ficción. Wait for me es un disco de 2009 que podría estar saliendo hoy mismo. Un total de 16 canciones que el músico grabó en la intimidad de su estudio casero en el Lower East Side de Manhattan, sin necesidad de salir de su hogar.

PINK MOON (NICK DRAKE)

El cantautor británico Nick Drake murió en 1974, a los 26 años, producto de una sobredosis de antidepresivos. Hacía dos años que se había retirado de la música, ninguneado por un público que supo valorarlo décadas después de su muerte. En su breve período de vida dejó como legado tres discos fundamentales para el folk como lo conocemos hoy. Pink Moon (1972), su última obra, es la banda sonora adecuada para convertir la reclusión forzosa en una sesión de introspección y poesía.

SUDDENLY (CARIBOU)

Dan Snaith nunca se imaginó que lanzar un disco nuevo de su proyecto Caribou en 2020 iba a significar tanto. Pero ahí está el mundo para dar vueltas por sí mismo y escribir el destino a su manera. Suddenly puede convertirse en el disco ideal para acompañar las jornadas obligatorias de home office. Pop, electrónica, ambient, todo eso en sus cantidades precisas para una fórmula equilibrada de sonidos nuevos que sirven para sobrellevar una situación completamente inédita.

Con la colaboración de: Alejandro Lingenti, Silvina Marino, Sebastián Chaves y Martín Sanzano