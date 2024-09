Los secretos mejor guardados de la película de Orgullo y Prejuicio a 19 años de su estreno

Escuchar

Orgullo y Prejuicio se estrenó en la pantalla grande el 16 de septiembre de 2005 y, desde aquel día, se convirtió en un clásico que los fanáticos del cine romántico vuelven a ver al menos una vez al año. La película adaptada de la novela homónima de Jane Austen recaudó aproximadamente 129.887.322,07 dólares, pero también miles de seguidores que se preocuparon por saber aún más de aquella historia de época.

Keira Knightley en Orgullo y prejuicio Archivo

En esta oportunidad, te contamos algunos secretos del detrás de escena de la producción que tiene como protagonista a Elizabeth o Lizzy (Keira Knightley), la segunda hija de la señora y señor Bennet, la preferida de su padre, pero no así de su madre. Junto a sus otras cuatro hermanas, Jane, Mary, Catherine ´Kitty’ y Lydia, vive el más grande desafío para las mujeres de su época: la búsqueda de un matrimonio.

1- La novelista británica Jane Austen terminó el libro cuando tenía 21 años y lo tituló “Primeras impresiones”. Su padre lo envió a un editor en 1797, pero este lo rechazó sin siquiera leerlo. En 1813, cuando Jane tenía 37 años, el escrito fue publicado, pero recién se supo la identidad de su creadora tras su muerte, cuando su hermano reveló su nombre al público.

Jane Austen luchó para que su novela tenga su nombre STORE NORSKE LEKSIKON

La lucha de Austen para que se reconozca su autoría demuestra el machismo que marcaba aquella época. Ella fue solo una de muchas otras escritoras que pasaron por lo mismo, como Mary Shelley, la autora de “Frankenstein” o “El moderno Prometeo”, quien vivió una situación similar, pero finalmente logró consolidarse como una de las mujeres más importantes de la narrativa gótica.

2- Cuando la cinta cinematográfica comienza, se la ve a Lizzy leyendo un libro mientras camina alrededor de los cimientos de su casa. Las hojas que la protagonista pasa mientras su lectura avanza forman parte de “Primeras Impresiones”, la obra en la que se basó Joe Wright, el director.

Keira Knightley fue nominada al Oscar por su interpretación en Orgullo y Prejuicio Archivo

3- Rosamund Pike rechazó actuar en Harry Potter y el Cáliz de fuego (2005) para estar en el film que hace un reflejo de la sociedad burguesa. Convocada para el papel de Rita Sekeeter, consideró que ponerse en la piel de Jane Bennet sería más destacable.

Rita Skeeter fue interpretada por Miranda Richardson

4- Como suele ocurrir en algunas ficciones, algunos romances terminan siendo reales. Rosamund Pike y Simon Woods salieron tiempo antes de compartir elenco, pero cuando la relación se tornó más seria, él le reveló que le gustaban los hombres. Sin embargo, decidieron seguir como amigos y terminaron en tan buenos términos que formaron una gran dupla como Charles Bingley y Jane Bennet.

Pike y Simon Woods se conocieron mientras estudiaban Literatura en la Universidad de Oxford; la relación se terminó cuando él le contó que quería comenzar un vínculo con un hombre (Foto: captura Orgullo y prejuicio)

Este no fue el único noviazgo que tuvo la actriz con uno de sus compañeros, dado que allí conoció al director Joe Wright, de quien se enamoró perdidamente. En 2005, ya se mostraban juntos y, dos años más tarde, el cineasta le contaba a The Guardian lo nervioso que estaba en la previa a proponerle casamiento a su novia. Sin embargo, todo se echó atrás cuando él decidió cancelar el casamiento.

5- Keira Knightley y Rupert Friend, quien interpretó al apuesto George Wickham, comenzaron una relación que duró 5 años. Fue el padre de la actriz quien en 2011 confirmó la ruptura. “Así son las cosas, a veces no funcionan. La única opción que queda es seguir adelante. Estuvieron mucho tiempo juntos y por eso es difícil terminar, pero ahora Keira está enfocada en su trabajo”, expresó en aquel momento Will Knightley en diálogo con The Sun.

Friend y Knightley en una escena de Orgullo y prejuicio (Foto: Pinterest @stylelovely)

6- Para el papel del señor Darcy, el director de la película siempre tuvo en mente a Matthew Macfadyen; sin embargo, la productora deseaba que fuera Brad Pitt quien se pusiera en la piel del caballero orgulloso, pero las negociaciones no lo convencieron y Matthew no tardó en confirmar la propuesta.

Matthew Macfadyen, en Orgullo y prejuicio