Los títulos que habría que agendar

Desde mañana, todo el catálogo de películas de Studio Ghibli empezará a publicarse paulatinamente en Netflix, que compró los derechos de todos los largometrajes del estudio fundado por Hayao Miyazaki e Isao Takahata.

Las películas llegarán en tres tandas. En la primera (mañana) se sumarán El castillo en el cielo, Mi vecino Totoro, Kiki: entregas a domicilio, Only Yesterday, Porco Rosso, Ocean Waves y Tales From Earthsea.

El domingo 1º de marzo será el turno de Nausicaä del valle del viento, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, The Cat Returns, Arrietty y el mundo de los diminutos y El cuento de la princesa Kaguya. Para terminar, el 1º de abril llegarán los films que faltan: Pom Poko, Susurros del corazón, El castillo vagabundo, Ponyo y el secreto de la Sirenita, From Up on Poppy Hill, El viento se levanta y When Marnie Was There.

Luego del estreno de When Marnie Was There, en 2014, el estudio entró en un período de hiato en el que se concentró en hacer cortos para su museo y trabajar en otros proyectos relacionados, como el parque de atracciones que tienen planeado inaugurar en Japón. Finalmente, en 2016 se anunció que antes de las Olimpíadas Tokyo 2020 Miyazaki estrenará How Do You Live, su último film.