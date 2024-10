Los últimos mensajes que Liam Payne le mandó a una amiga horas antes de su muerte

Escuchar

Liam Payne, exintegrante de la reconocida banda británica One Direction, falleció este miércoles 16 de octubre en Buenos Aires, Argentina. De acuerdo con las imágenes que se difundieron de la habitación del hotel, el cantante, de 31 años, habría consumido drogas y alcohol, información que coincide con un llamado realizado al 911. Este no fue un incidente aislado, ya que el joven artista llevaba tiempo enfrentando problemas de adicción. En este contexto, se hicieron públicos unos mensajes reveladores que intercambió con una amiga poco antes de su muerte.

De acuerdo con el medio británico The Sun, el exmiembro de One Direction le envió una foto a su amiga Jodie desde el hotel en Argentina y conversó con ella solo unas horas antes de su muerte. Días antes, durante la jornada del lunes, le escribió preguntándole qué estaba haciendo y ella le respondió que se encontraba en el gimnasio con su hijo. El cantante contestó “genial” y le compartió una foto de él recostado en la cama de su habitación, con una mano en su frente. Poco después, Jodie le respondió: “Perdón, recién llego a casa”.

El hotel Casa Sur, donde encontraron muerto al músico Liam Payne, excantante de One Direction Santiago Oroz - LA NACION

Luego, el miércoles por la mañana, pocas horas antes de su muerte, Liam le escribió nuevamente, preguntando si estaba despierta. Ante ese mensaje, Jodie le respondió alrededor de las 8 a.m. y ambos intercambiaron mensajes mientras él le contaba que estaba “relajándose” en Argentina.

La mejor amiga de Liam Payne lamentó su muerte

Jodie era amiga de Liam Payne desde hace muchos años y dio detalles de sus últimas conversaciones con él

Tras darse a conocer la noticia de la muerte del reconocido cantante, la mujer se manifestó al respecto en diálogo con Sky News: “Soy muy cercana a Liam, somos amigos desde hace años y él me habló ayer desde Argentina; creo que solo quería estar en contacto y verificar que yo estaba bien, ver cómo estaban todos en casa”.

“Hablamos casi todos los días y lo hicimos durante años. Obviamente, él siempre estuvo ahí cuando lo necesité, aunque no sea local”, sumó, sobre su especial vínculo con el cantante. Además, Jodie dio detalles de lo que habló con el ex One Direction el día de su muerte: “Estaba esperando con ansias su día, dijo que tenía frío, nada parecía fuera de lo normal”.

“Parecía estar bien, parecía feliz, parecía saludable, no había motivo para ningún tipo de preocupación y luego, obviamente, lo escuché en las noticias”, expresó, dejando en claro su desconsuelo cuando se dio a conocer la muerte. Sobre eso, admitió: “Pensé que era una noticia falsa, intenté llamarlo por teléfono. Obviamente no respondía”.

“Traté de enviarle un mensaje de texto, pero no me salió un mensaje de ‘leído’; normalmente lo hace bastante rápido; luego, cuando encendí la televisión, se hizo cada vez más evidente que no era falso”, confió. “Es una verdadera tragedia, no solo para nosotros como amigos y familiares, sino para todo el mundo que lo conoce como celebridad y cantante pop”, agregó.

“Obviamente, tiene una mamá y un papá que lo apoyan mucho, sus dos hermanas, sé que habla muy bien de Cheryl [Tweedy], tiene una novia… tiene suficiente gente a la que acercarse y lo habría hecho. Siempre recibió ayuda si la necesitaba, pero en lo que a mí respecta estaba bien con todo lo que estaba pasando en su vida personal y también en su carrera, tenía nuevas cosas en el horizonte, en la tele, y parecía feliz”, sentenció, dejando en evidencia su sorpresa por lo ocurrido.

