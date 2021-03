Luciana Salazar reveló el tierno gesto de Martín Redrado en el último cumpleaños de Matilda

Entre enero y febrero de este año, Luciana Salazar (40) y Martín Redrado (59) compartieron algunos momentos en Miami. Después de haber filtrado un audio privado sobre su viaje juntos para probar su relación, y de que Fernando Burlando la desmintiera, la modelo reveló un detalle que habría tenido lugar en el último cumpleaños de Matilda (3), en diciembre de 2020.

Luciana Salazar fue entrevistada por Intrusos (América TV). A pesar del escándalo que los mantiene en el centro de la escena mediática, la modelo y panelista de Polémica en el Bar sorprendió a todos con una revelación que involucra al expresidente del Banco Central y a la pequeña Matilda.

Previo al escándalo de los últimos meses, Salazar reconoció que Redrado tuvo un acercamiento con Matilda y esto se produjo en el último cumpleaños de la nena, a mediados de diciembre. En esa oportunidad, bajo el más absoluto de los secretos, el economista fue por primera vez al festejo en la casa donde la modelo vive, en Nordelta. “Él nunca venía a los cumpleaños porque no quería que se enterara su entorno. El año pasado decidió venir por primera vez; yo tengo una foto y nunca la voy a mostrar porque lo juré por mi hija. Pero la tengo”, reconoció.

En diálogo con la revista Caras, Salazar dio más detalles de la visita de Redrado y aseguró que el economista no llegó con las manos vacías. Según la panelista de Polémica en el Bar, el economista llevó un regalo muy especial que deslumbró a la nena. “Vino con un regalo re lindo de Frozen gigante”, aseguró.

Ante las preguntas de Adrián Pallares y todo el equipo de Intrusos, Salazar reveló qué es lo que siente de parte de Redrado. “Lo que hace conmigo es violencia de género”, denunció.

De la misma manera como había hecho en el programa Polémica en el Bar, Salazar remarcó que Redrado fue quien la invitó a compartir sus vacaciones: “Todo el viaje me lo pagó él”.

Según sus dichos, evaluó que si bien su relación habría consolidado durante esas semanas en Miami, el vínculo de Redrado con Lulú Sanguinetti impidió que ellos hicieran pública su reconciliación. “Me dijo que no la amaba más, que tenía fecha de vencimiento. Y ahora está con ella allá, me deja expuesta”, sentenció.

