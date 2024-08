Luciano Cáceres y la conmovedora historia de la hermana que jamás conoció: “Nunca me lo contaron”

Escuchar

El famoso actor Luciano Cáceres sorprendió a todos durante su visita a La noche perfecta, el nuevo ciclo de entrevistas de eltrece conducido por Sebastián Wainraich. Este martes, compartió anécdotas de su extensa carrera en los escenarios y decidió revelar detalles íntimos sobre su vida familiar. Lo que comenzó como una simple conversación sobre su infancia se transformó en una trágica historia sobre una hermana desconocida.

Luciano Cáceres y la conmovedora historia de la hermana que no conoció: “Nunca me lo contaron” PATRICIO PIDAL/AFV

A los 16 años, Luciano descubrió que fue concebido en un escenario gracias a una prima indiscreta que lo mencionó durante un cumpleaños. Motivado por esta revelación, confrontó a su madre para conocer la verdad. “Fui a encarar a mi vieja y le digo: ‘Mamá, ¿es verdad que vos con papá en el escenario…?’”, confió Luciano.

Su madre le confirmó la historia y, al seguir indagando, se enteró de más secretos familiares. “Pero, ¿es verdad que vos estabas casada con otro tipo y papá también, y fue de trampa?”, insistió él. La respuesta fue afirmativa en ambos casos, lo que dejó al actor con muchas preguntas sobre su origen. “Como todo me decía que sí, le digo: ‘¿Por qué nunca me lo contaste?’”, quiso saber él. “Porque nunca me lo preguntaste”, le respondió ella.

La revelación más impactante llegó cuando Luciano recordó a una hermana que nunca conoció. Su padre, exiliado en Venezuela durante cuatro años, le confesó esta verdad poco antes de morir. “Tengo una hermana que no conozco, que me enteré antes de que muera mi viejo, en Venezuela. Mi viejo estuvo exiliado cuatro años allá y antes de morir me lo contó, porque yo me iba a ir a laburar allá en un festival”, compartió Cáseres.

Además, Luciano reflexionó sobre cómo su peculiar concepción y los secretos familiares influyeron en su carrera artística: “Creo que en el trabajo, de alguna manera, uno aplica la experiencia de sus antepasados y esa cosa tan lúdica que tiene mi gestación, está puesta en los laburos que uno hace”.

Luciano Cáceres contó cómo conoció a Belén, su novia desde hace tres años

Más allá de la trágica revelación sobre su hermana, hace poco, el actor también habló sobre el comienzo de su relación con Belén Riva. Estuvo en pareja durante ocho años con la actriz Gloria Carrá, con quien tuvo a su hija Amelia en 2009, medio hermana de Ángela Torres. Pero actualmente, Luciano está en una relación con la joven, a quien conoció virtualmente durante la pandemia de Covid-19, tras anotarse en clases de yoga.

Luciano Cáceres y Belén Riva llevan tres años de relación Instagram: belenrivayoga

“Empecé una vez por semana, luego dos y, al final, cinco”, comentó su entusiasmo con yoga. “Nos agarró toda una cuarentena. Entonces, después de una clase, ahí empezamos a hablar. Fue una linda conexión”, añadió. Luciano destacó lo mucho que Belén aportó a su vida personal y profesional: “Es una persona muy sana y muy sabia. Así que estamos contentos. Además, en lo laboral me ayuda, con las cosas de las redes también, me hace contenidos”.

