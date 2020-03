Luis Brandoni: "Los artistas no somos los mejores de todos"

Luis Brandoni: "Que quedan los artistas no estoy tan seguro" 00:59

13 de marzo de 2020 • 17:10

"Los artistas estamos para unir, pero que quedan los artistas no estoy tan seguro", dijo el actor Luis Brandoni en una entrevista exclusiva en Hablemos de otra cosa , que se emite todos los viernes a las 22 en LN+. "No estoy seguro porque eso es como decir que toda la política es un miserable y lo único que valen son los artistas, y no es así: hay gente buena en las artes y también en la política, los artistas no somos los mejores de todos", argumentó.

El actor también manifestó que le da una pena horrible que Ricardo Alfonsín haya aceptado ser embajador en España. "Me da mucha pena porque en el radicalismo estamos en las antípodas del Partido Justicialista y de su ramal kirchnerista. La Unión Cívica Radical es un partido esencialmente democrático", opinó.

Brandoni reflexionó: "Después de haber vivido la experiencia de la lista negra de la dictadura, donde no nos podían nombrar en ningún medio de comunicación y yo seguí viviendo de mi profesión, me vi obligado a perder el miedo, y por suerte no lo encontré más".

Recordó esa época para argumentar que hoy no tiene miedo de nada. También dijo que se cuidó mucho de "no contrabandear" política en su arte, que no tenía contenido político: "La política hay que hacerla en la política", concluyó.

