Luis Brandoni reveló detalles de su relación con Robert De Niro y la Navidad que pasó junto a él en Nueva York

Luis Brandoni integró la mesaza de la Noche de Mirtha (eltrece) del sábado y fiel a su estilo, no solo habló de los próximos proyectos de ficción que tiene de cara al año próximo, sino que además, reveló la divertida anécdota de cómo terminó pasando una Navidad junto a Robert De Niro en Nueva York.

Junto a Brandoni, estuvieron presentes en el programa de Mirtha la actriz Soledad Silveyra, Adriana Aguirre y Jorge Fernández Díaz. Lo cierto es que el actor se llevó la atención de la noche por sus relatos acerca de la extensa trayectoria en el cine, la televisión y el teatro. Es por ello que sobre el final, habló de la obra Parque Lezama, Made in Lanús y de la serie Nada. Esta última fue una ficción que se sumó al catálogo de Disney+, en la que De Niro tuvo una participación especial.

Rober De Niro invitó a Beto Brandoni a pasar la Noche Buena a su casa de Nueva York junto a toda su familia cuando grabó "Made in Lanús" (Fuente: Captura de Video/El Trece)

Todo comenzó cuando Brandoni explicó que Nada tendrá una segunda parte y que se grabará en el 2025. “Se va a llamar Todo”, adelantó. En ese instante, le dio el pie a Mirtha para preguntar: “¿Te hiciste amigo de De Niro?”. “Sí, es una persona extraordinaria”, contestó.

A continuación, “La Chiqui” insistió con el fin de saldar su duda sobre la Navidad que pasaron juntos y en la que también estuvieron presentes sus hijos y su exesposa Marta Bianchi. “Sí, lo que pasa es que nosotros fuimos a filmar a Nueva York la primera parte de la película [Made in Lanús] donde nuestro matrimonio vivía allá. Y bueno, tenía una escena con un actor norteamericano que no vivía en Nueva York e iba a interpretar a un paciente mío”, empezó Brandoni.

Y siguió: “Bueno, entonces ese actor fue a comer al restaurante de De Niro y le preguntó qué hacía ahí, en Nueva York, que él no vivía en esa ciudad. Ahí mismo le contó que tenía que hacer una participación en una película argentina con un tal Luis Brandoni. ‘¿Brandoni?’, peguntó Robert y le dijo: ‘Decile que me llame’”.

Luego de esa situación, Brandoni efectivamente se comunicó más tarde con la estrella estadounidense. “Estábamos muy cerca de la Noche Buena, entonces él suponía que yo iba a estar solo o vaya a saber con quién. Y lo que él quería era invitarme a su casa a pasar con su familia esa fiesta”, comentó.

Brandoni aseguró que pasar la Navidad con De Niro "afirmó" su relación de amistad (Fuente: Captura de Video/El Trece)

En tanto, Brandoni aseguró que eso “afirmó” mucho su relación de amistad, que “antes solo se había reducido a las noches en Buenos Aires”. “¿Y habla castellano?”, consultó Legrand. “No, no habla castellano. Habla un poco el italiano, que también yo lo hablo. Y también con las manos hablamos mucho”. Incluso reveló que lo conoció gracias a la relación que Lito Cruz tuvo con De Niro.

“Es una persona particular”, agregó Brandoni y continuó: “Así como invita a alguien a pasar la Noche Buena con su familia, bueno, debe tener sus razones italianas”. Minutos después, el actor deslizó una curiosidad sobre De Niro: “En la calle no lo conoce nadie. Yo me pregunté por qué es así y resulta que él no se parece a ninguno de los personajes que interpretó en el cine. Entonces va por la vida como una persona normal y no pueden asociarlo”.

La razón de por qué Robert De Niro aceptó hacer una serie en Buenos Aires junto a Luis Brandoni

Al final de la anécdota, Brandoni destacó: “Estuvo en mi casa de la calle Suipacha y trajo una máquina de fotos. Cuando yo le pregunté para qué la había traído, me dijo que era para sacar algunas fotos. Él se sacaba fotos con nosotros. De ahí su participación en Nada, porque le gusta Buenos Aires, le encanta todo. Lo sacamos unas noches y fue fantástico porque nadie lo conoce. Fue la primera vez que hizo televisión en su vida y lo hizo porque le gusta la ciudad. No habla castellano ni argentino, pero las malas palabras las sabe todas”.