El actor se conmovió en vivo al recordar el exilio y explicó las razones de la convocatoria a la marcha del 17 de agosto

El actor y exdiputado radical, Luis Brandoni, en diálogo con Viviana Canosa en Nada Personal (elnueve), no pudo evitar conmoverse al hablar del exilio en relación a las personas que quieren irse del país actualmente. "Los que se quieren ir del país no saben de lo que están hablando", sostuvo el actor. Brandoni estuvo exiliado durante diez meses en 1974 en México.

El diálogo con Canosa acerca de los inmigrantes que continuó y derivó en los europeos que vinieron a principios del siglo XX a la Argentina. Brandoni se emocionó casi hasta las lágrimas: "Una vez le dije a un amigo que me fastidiaba que los inmigrantes hablaran con acento después de 50 años de estar acá y me dio una explicación muy sorprendente, sabes de dónde viene la palabra persona, viene de person, de por sonido, uno es el sonido que emite, si perdés ese sonido en una de esas te confundís, no sabés si sos vos".

Sobre su presente en cuarentena Brandoni fue sincero: "La relación personal me hace mucha falta, con mis amigos, con mi familia, mis compañeros de trabajo, nosotros teníamos que estrenar el 20 de marzo". En ese sentido, habló del impacto en la industria en la que trabaja: "Va haber un síndrome de abstinencia, 150 días sin cines". Y dio un mensaje optimista: "Van a mejorar las cosas, uno tiene esa esperanza".

Luego el actor se refirió a la convocatoria a la marcha opositora del 17 de agosto, de la que forma parte: "Es probable que vaya en auto". Fue tajante sobre el espíritu de la marcha: "La gente no tiene miedo de salir a la calle, porque se sienten con derecho, la democracia es eso también". Y fue crítico con el Gobierno: "Yo quiero manifestar que quiero vivir en libertad y no quiero impunidad, no me gusta la libertad de los delincuentes, no me parece que haya razón para hacer una modificación de la Justicia, es una tarea que lleva tiempo, conversaciones y reuniones, no de un día para el otro".

La marcha opositora fue convocada como un banderazo y fue anunciado a través de las redes sociales para el próximo feriado del 17 de agosto, día en el que se conmemora el "Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín". Bajo el hashtag #17AVamosTodos, miles de usuarios de Twitter viralizaron la convocatoria para manifestarse contra el Gobierno nacional, sus medidas políticas y el avance contra la Justicia.