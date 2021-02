Luis Brandoni, sobre la vacunación vip: “Han perdido la vergüenza de todo”

Después de haber recibido ayer el alta médica, el actor Luis Brandoni se refirió al reciente escándalo por la revelación del vacunatorio vip, que desató la renuncia de Ginés González García. “Han perdido la vergüenza del todo”, apuntó el militante radical contra el Gobierno.

“No tengo palabras para explicar esto porque están jugando con la vida de la gente. Es algo incalificable. La verdad, es algo ignominioso lo que estamos viviendo”, expresó en diálogo con la Radio de la Ciudad.

El actor resaltó que desde el comienzo de la democracia no se vivió un escándalo de tal magnitud. “Las privatizaciones de todas las empresas del Estado no llegaron a esto porque acá está en juego la vida de la gente”, explicó Brandoni. Y sobre ello, agregó: “Se han visto muchas cosas, corruptelas, pero esto bate todos los récords. Ellos privilegian a algunos amigos en desmedro de la posibilidad de que alguien se muera por no poder tener la vacuna, porque además las vacunas no sobran”.

Asimismo, el actor apuntó contra las recientes declaraciones de Santiago Cafiero, quien esta mañana volvió a referirse al escándalo surgido por las vacunaciones vip y sostuvo que se trataron de un “puñado de vacunas” administradas arbitrariamente. “El Jefe de Gabinete no tiene idea de lo que está diciendo. Hace ya más de un año que no la tiene. Cree que es impune, pero no va a haber tal impunidad, por lo menos por parte de la sociedad argentina”, remarcó.

Por otro lado, al ser consultado acerca de las imágenes de militantes jóvenes de organizaciones como La Cámpora aplicándose la vacuna, Brandoni categórico contestó: “No tienen formación moral que les permita cuestionarse lo que está bien o lo que está mal”. El actor dijo que la agrupación no tiene la más mínima noción de lo que es la democracia, la república, las leyes. “Un mínimo de pudor no lo tienen y no lo tuvieron nunca”, concluyó al respecto.

Más tarde, en diálogo con Palabra de Leuco, emitido por LN+, el artista agregó: “No me imaginé que iba a vivir una situación así en mis más de 80 años. No sé cómo va a terminar esto, pero es bochornoso para los argentinos”.

Luis Brandoni con Alfredo Leuco por LN+

Por otro lado, habló sobre el efecto que tienen estas revelaciones en la sociedad. “Creo que no lo van a dejar pasar de manera gratuita porque están muy enojados”, dijo.

Por último, señaló que para él “esto se va a resolver de una manera razonable”. Y cerró: “Tengo una gran pena, pero sé que la gente no se va a dejar llevar por delante”.

