El diputado nacional opinó sobre el conflicto con la policía bonaerense y estalló contra el ministro de Seguridad: "Te eligieron, hacete cargo" Crédito: El Nueve

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de septiembre de 2020 • 14:09

En plena manifestación de la policía bonaerense en las calles, el programa conducido por Viviana Canosa, Nada personal, tuvo de invitado al diputado nacional Luis Juez, quien remarcó que la responsabilidad del conflicto es del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. "No me banco el verso. Cuando vos gestionás, gestionás", disparó, furioso. "Te eligieron, viejo, hacete cargo".

Además, Juez cuestionó que nadie escuchara a tiempo los reclamos de la policía y señaló las reiteradas presencias de Berni en los medios. "Me harté de verlo a Berni en todos los programas, gastando plata en publicidad. Si te querés vender como un súper hombre, andá a gestionar. Hacete cargo, porque no hay gestión, hay relato, y no se gobierna con relato", expresó.

Mientras los policías presionaban en el ingreso del Centro de Coordinación Estratégica donde se encontraba Daniel García, jefe de la policía bonaerense, Viviana Canosa acompañó el relato de su cronista con suma preocupación. "Berni tiene que dar la cara ya mismo para que esto no termine en más violencia", sostuvo la conductora.

"Si el poder político no restituye la autoridad, mañana no hay quien pueda dar una orden. Si se desintegra la cadena de mando no van a resolver esto y Dios no quiera que haya un problema más grande", finalizó Juez.