Luis Majul tuvo un pequeño accidente, pero está fuera de peligro

El periodista de Más voces, por LN+, Luis Majul, protagonizó un pequeño accidente, pero está fuera de peligro. Según pudo saber LA NACION, el también conductor de radio Rivadavia y La Cornisa venía por el barrio de Chacarita, más precisamente por la calle Fraga y, antes de atravesar Dorrego, que es doble mano, se le cruzó una moto de delivery y ahí se produjo el accidente.

Tanto el periodista, como el joven que se movilizaba en moto están bien, fuera de peligro y no debieron ser hospitalizados.

A raíz de la denuncia de testigos del hecho, que sostienen que la moto venía a gran velocidad, las pericias y la revisión del Same, que constató que no había gravedad en los protagonistas del accidente, Majul no pudo llegar al programa, que condujo Tato Young. Hasta pasadas las 23, tanto el joven conductor de la moto, como Majul estaban a la espera de que la policía los autorizaran a mover el auto y la moto del lugar.

La abogada y panelista Silvina Martínez contó por Twitter lo qué pasó esta noche. “En el día de hoy alrededor de las 21.40 @majulluis manejaba su auto y se le cruzó una moto en la esquina de Fraga y Dorrego. El frenó y asistió al motociclista, quien se encuentra bien al igual que Luis. Inmediatamente llegó el Same y los médicos constataron que no había lesiones de gravedad. Dos testigos declararon que el motociclista se cruzó a alta velocidad”. Majul retuiteó este mensaje en sus redes sociales.

En el día de hoy alrededor de las 21.40 @majulluis manejaba su auto y se le cruzó una moto en la esquina de Fraga y Dorrego. El frenó y asistió al motociclista quien se encuentra bien al igual que Luis. — Silvina Martínez (@drasmartinez) June 19, 2021

