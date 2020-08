El periodista apuntó nuevamente contra el Gobierno en referencia a su reacción por el 17A Crédito: América TV

19 de agosto de 2020 • 11:07

Luis Novaresio, el conductor de Animales Sueltos (América TV), fue duro anoche con el Gobierno post marcha opositora del 17A. "No siendo el modo adecuado de protestar, como pasó en el día de ayer, la gente no salió a desafiar al coronavirus, salió con una serie de angustias muy heterogéneas que si el Gobierno no ve me parece que sufre de astigmatismo", sentenció el periodista. Y amplió sobre este problema de la vista aplicado a la política: "Cuando vos tenés astigmatismo político es que no podés ver lo que está sucediendo".

En ese sentido, Novaresio intentó explicar las razones por las cuales la gente acudió a la convocatoria: "La gente no salió a desafiar el coronavirus, la gente salió a pesar de el coronavirus porque hay un montón de cosas que están pasando que son la angustia de no poder trabajar, la angustia porque otra vez viene la reforma judicial, la angustia porque hace cinco meses que no hay un debate donde tiene que ser, el Congreso, sobre qué se hace con las libertades que se restringen, mal que le pese al Poder Ejecutivo nacional".

El conductor habló de las reacciones del gobierno de Alberto Fernández: "El Gobierno a 36 horas de la marcha comenzó a denostar a vos si fuiste, a los que fueron allí con argumentos que me parece que son, o de un astigmatismo político fenomenal, o realmente han perdido el sentido de qué es lo que ha ocurrido"

En su editorial, Novaresio intentó definir el carácter del partido político del Presidente: "El peronismo tiene algo maravilloso: cuando está en la calle eso es democracia, eso es vitalidad, cuando está la oposición es destituyente, pónganse de acuerdo".

Hace unas semanas que Novaresio reflexiona sobre el carácter del gobierno de Fernández. "Yo lo siento mucho, pero hay un fantasma que sobrevuela y no es el de Marx, es el de no tolerancia al disenso, a un año no tengo claro cuál es el Alberto Fernández que gobierna", había declarado el conductor en el aniversario de las PASO en las que el candidato del Frente de Todos le sacó casi 17 puntos al entonces presidente Mauricio Macri.

El banderazo del 17A se convirtió en una masiva protesta a nivel nacional contra el gobierno de Alberto Fernández. La convocatoria, que surgió en las redes sociales, tuvo su epicentro en el Obelisco, pero se hizo notar en las plazas de todo el país.