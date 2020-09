Luis Novaresio: "Alberto Fernández eligió la grieta como modo de gobierno"

En su editorial de Animales Sueltos, el periodista criticó la posición del Gobierno y el pedido de Cristina Kirchner de no pagar Ganancias.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de septiembre de 2020 • 11:17

En el último programa de Animales sueltos (América), el periodista Luis Novaresio criticó duramente la postura pro grieta del Gobierno durante las últimos días.

"A mi me parece que a esta altura del año, si uno tuviese que poner un título, diríamos que Alberto Fernández eligió la grieta como modo de gobierno. El Presidente, que en diciembre dijo lo que iba a ser es esfumó, o esto era el Presidente al final", sostuvo el conductor del ciclo. Además, criticó a Cristina Kirchner por su pedido de no pagar Ganancias en su jubilación: "¿No es muy fuerte?", cuestionó.

Preocupado, el periodista analizó la coyuntura donde el mandatario, según su visión, eligió la grieta para gobernar: "Lo hace en el peor momento de la situación de salud, porque cuando vemos las cifras de contagios y fallecidos, hay que decir que entramos en el ranking de las diez naciones con más infectados del mundo, con 168 días de cuarentena y 417.735 infectados. Somos el décimos país con más infectados".

Además, enfatizó en la decisión discursiva del Gobierno toma en un momento crítico. "Hemos naturalizado esta situación y hoy tenemos 203 fallecidos. En este contexto el Presidente decide salir del discurso de la salud y lo hace a través de la grieta. ¿Te acordás el Presidente del 18 de marzo que convocó a la oposición para trabajar en conjunto? Bueno, no está más".

Para el periodista, el Gobierno pide el esfuerzo solidario a los otros pero no predica con el ejemplo. "Hoy, la vicepresidente de la Nación, presidenta del Senado, con una situación patrimonial que, estoy convencido, va a tener que pagar el impuesto a la riqueza, está pidiendo no tener que pagar impuesto a las Ganancias en su jubilación. ¿No es muy fuerte?", y agregó: "Primero, legitimidad origen, si vas a pedir un esfuerzo a la sociedad, arrancá vos con el primer esfuerzo".

Para cerrar la idea, Novaresio se dirigió puntualmente a Cristina. "En teoría estoy de acuerdo con que un jubilado no pague Ganancias. Pero avísenle a la vicepresidenta que le están pidiendo Ganancias a jubilados que cobran 50.000 pesos y a ella no. Por las dudas, aclaro, no me toca este impuesto. No lo digo como herida personal".