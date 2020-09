El conductor analizó las declaraciones recientes del expresidente e insinuó una posible jugada política como la de Cristina Kirchner con Alberto Fernández Crédito: América

En su editorial de Animales sueltos (América), el conductor Luis Novaresio habló sobre la reaparición pública del expresidente Mauricio Macri y planteó una coincidencia con Cristina Fernández de Kirchner, a la vez que se refirió a un futuro posible escenario electoral.

"¿Hay dialogo entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta?", comenzó preguntando el conductor. "Hay mucho en materia política, pero pocas veces al expresidente Macri le pueden caber las coincidencias con Cristina Fernández de Kirchner", insinuó.

A continuación, recordó una entrevista que le hizo a la actual vicepresidenta el 14 de septiembre de 2017. "Si en el 2019 soy un obstáculo para ganar las elecciones, no tengan dudas que me excluyo", había dicho la exmandataria. "Hoy Alberto Fernández es presidente, quizás ya lo tenía en mente", analizó el conductor.

Y siguió: "Hoy el expresidente Macri también hace una declaración. ¿Estará haciendo algo parecido? ¿Estará Mauricio Macri dejándole la posibilidad a Horacio Rodríguez Larreta de que sea el candidato? ¿Se repetirán los antagonistas funcionales?".

Por último, cuestionó: "¿No te parece un país que es una crónica de un fracaso anunciado? Ayer la carta de Mauricio Macri me hizo acordar mucho a la que hoy cumple tres años en su jugada, advirtiendo que no iba a ser candidata y que iba por la Justicia. El que se sorprenda me parece que o no tiene la intención de saber de qué se trata, u oculta otra cuestión", concluyó.

Por último, y en la misma línea, el ensayista Alejandro Katz, quien estuvo como invitado en el programa de este lunes, aseguró que en su carta, Macri "dio la sensación de ser el jefe de los bastoneros". "Alguien que se pone delante de algo sin entender muy bien para qué. Yo creo que Macri está deteriorando la política argentina como lo hace Cristina Kirchner", enfatizó.