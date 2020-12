"Que un vicepresidente, frente al presidente, al que nunca aludió como tal, le haga un juicio político a sus ministros, es algo inédito", dijo Novaresio Fuente: Archivo

Luis Novaresio se refirió a las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner durante el acto que compartió con el presidente Alberto Fernández en el estadio de La Plata y dijo que le pareció "gravísimo" que la vicepresidenta le diera un "ultimátum" al mandatario.

"En nuestro país se acusa a los que damos nuestra opinión sobre el aborto, pero no se dice nada de esto", reconoció el periodista. "Uno de cada dos argentinos es pobre, y eso no divide a la sociedad; lo que dijo la vicepresidenta de la Nación sobre que deben salir los miembros de la Corte Suprema de Justicia, no lo vi nunca a la sociedad argentina, y todo esto no divide a la sociedad, pero sí el aborto", agregó el conductor de Novaresio 910 (La Red).

"El viernes vi algo inédito", dijo el periodista en relación al acto realizado en la capital bonaerense del que también participaron Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof.

"Que un vicepresidente, frente al Presidente, al que nunca aludió como tal, le haga un juicio político a sus ministros, pidiéndole que 'busquen otro laburo', es algo inédito. Y todos sabemos que se está refiriendo a Marcela Losardo, Matías Kulfas, Ginés Gonzalez García", subrayó Novaresio.

"El Gobierno de Alberto Fernández pasa por una situación política muy difícil y el viernes llegó a una bisagra. Y es que su propia mentora, la persona que tiene el poder y los votos, que es su vicepresidenta lo interpeló públicamente, como dijo Raúl Timerman, le dio un ultimátum; dijo 'es esto, llegamos no por la unidad sino por lo que fuimos, y si no lo hacés, sabés cuáles son las consecuencias'".

Y agregó: "Me parece gravísimo, y no le alquilo los zapatos a Alberto Fernández de quien he sido muy crítico, pero me parece que si hay algo que no genera tranquilidad y unidad de perspectiva es la actitud de soberbia, de autoritarismo y de zozobra en un país que la está pasando muy mal", criticó.

"Si alguien pregunta si hay otros temas que dividen, les respondo que no. Las internas y el autoritarismo interno dividen mucho más", finalizó.