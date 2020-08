El conductor se mostró crítico con el Congreso y volvió a apuntar contra el Gobierno y su forma de cargar los datos de los fallecidos por coronavirus Crédito: América TV

Luis Novaresio, el conductor de Animales Sueltos, apuntó contra el Gobierno, pero también contra la oposición por su inacción frente a las decisiones de Alberto Fernández en relación con la pandemia: "Es un momento para discutir de verdad, dramáticamente, cinco meses de cuarentena, necesarios no lo sé, cinco meses que se restringen libertades, ¿el Congreso no tiene nada para decir al respecto?". Novaresio se encontraba en un mano a mano con Cristian Ritondo, diputado de Juntos por el Cambio, y en tono irónico el periodista agregó: "Discúlpenme este atraso republicano del siglo XIX, me parece que el poder concentrado durante mucho tiempo tiene un nombre que voy a evitar decir ahora".

Ritondo levantó el guante: "No dependen de nosotros las discusiones que queremos dar en el Congreso, hemos propuesto discutir la pospandemia casi desde el primer día". Y fue duro contra el Gobierno y su decisión de restringir las reuniones familiares: "El DNU que sacó el Presidente la semana pasada es un exceso porque está legislando con el Código Penal, algo que está prohibido por DNU".

Luego Novaresio habló de su reacción de la noche pasada: "Ayer me acusaron de enojado, soy vehemente, soy gringo, no tengo otro remedio que hablar con las manos y usar adjetivos". El miércoles, el conductor había conversado con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, sobre las fallas en la carga de los datos de fallecimientos.

Durante el programa de esa noche mostraron que en uno de los partes diarios de las muertes aparecían personas fallecidas en mayo y junio. "No tener en claro cómo tomás una decisión en base a un dato objetivo, que son números, y enterarnos que hay fallecidos cargados hace dos meses a mí me genera una preocupación de gravedad", explicó el conductor.

Novaresio siguió hablando de las adjetivaciones que recibió: "Está bueno que los funcionarios se enojen porque cuando los funcionarios no se enojan con los periodistas y con los que hablan críticamente, es porque hay una dosis de obsecuencia y los obsecuentes son los primeros traidores". Y dejó en claro su intenciones: "Esto no es desestabilizar, es preguntar". El periodista terminó interpelando a los funcionarios: "Luego de cinco meses merecemos información más clara o transparente, más que adjetivos o botón rojo".