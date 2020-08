Luis Novaresio: "No tengo claro cuál es el Alberto Fernández que nos gobierna"

El conductor de Animales Sueltos fue crítico con el Gobierno en su editorial y dijo que no sabe cuál es el Alberto que gobierna, si el conciliador o el confrontativo Crédito: América TV

En su editorial de Animales Sueltos (América), el periodista Luis Novaresio anoche reflexionó sobre el primer aniversario de las PASO de 2019 que terminaron en la victoria presidencial de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner en octubre.

"Hace un año que nos gobierna Alberto Fernández -sostuvo-. "Desde aquel momento, agosto hasta octubre, disparatado proceso, gobernó [Mauricio] Macri, es verdad, pero todos miramos a Alberto, que sacó 16 puntos como el hombre que se iba a hacer cargo de la presidencia".

En este contexto, el conductor instaló una pregunta que fue transversal a todo el programa: "Hoy a un año de eso yo me preguntó: ¿qué Alberto Fernández nos gobierna? ¿El Alberto que nace en las primarias, conciliador, que busca consensos, o el Alberto de otros gestos de hoy, ya en el poder?".

Uno de esos gestos es la forma en la que el Gobierno se enfrenta la pandemia. "Los que saben dicen que no hay otra vacuna más que cuidarnos, esto es dos metros de distancia, el tapabocas, la higiene y que la cuarentena era necesaria", explicó. Y agregó indignado sobre el aislamiento: "es medieval".

Además, Novaresio fue a fondo con la crítica a la metodología para aplacar el virus: "La cuarentena no puede sostenerse por cinco meses y decir esto. para el Alberto que habla del botón rojo, es prácticamente ser destituyente".

El periodista siguió con las definiciones sobre el Presidente en el desarrollo de sus funciones: "No se parece en nada al Alberto que aquel agosto llegaba, para mí, a la prepresidencia, a la cuasipresidencia, no sé cómo llamarlo". Luego habló de otro gesto de Fernández en el poder que lo deja lejos del "conciliador que nació en las PASO": "Es el Alberto que va solo con un proyecto para modificar la Justicia para poner 23 jueces, 900 funcionarios en todo el país, que se parece mucho a la reforma judicial de un fantasma que sobrevuela en la gestión de Alberto, que es Cristina Fernández de Kirchner, el kirchnerismo duro".

"Yo lo siento mucho, pero hay un fantasma que sobrevuela y no es el de Marx, es el de no tolerancia al disenso, a un año no tengo claro cuál es el Alberto Fernández que gobierna".