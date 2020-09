Luis Novaresio: "Para el presidente el infierno es ajeno"

"Frente a una situación adversa tenés dos opciones. O arrancás pensando cual es tu responsabilidad y cambiás lo que genera la situación adversa, o te quedás ladrando al espejo", dijo Luis Novaresio Fuente: Archivo

Luis Novaresio criticó al presidente Alberto Fernández por acusar "de imbéciles a quienes no sabíamos interpretarlo", y afirmó, con pesar, que "cada vez se parece más a Cristina Fernández de Kirchner".

El presidente había dicho que "lo que nos hace crecer, no es el mérito", lo que le deparó encendidas críticas en amplios sectores de la sociedad. Sin embargo, ayer volvió a insistir sobre la misma idea: "Yo no digo semejante imbecilidad, lo que no creo es en la meritocracia", afirmó Fernández.

En este punto, el conductor de Novaresio 910 (La Red) remarcó que el gobierno está "en una situación adversa" con la marcha de la economía y la pandemia, y que "el Presidente se da cuenta, pero el infierno es ajeno".

"Si se van las empresas del país es por una campaña de desprestigio que hacen los periodistas, si el dólar sube es por los narcotraficantes, los desarmadores de autos y el negocio ilegal, si los contagios de coronavirus aumentan es por los anti cuarentena y los que salen a la calle. Siempre hay un modo de encontrar un culpable", remarcó.

"Frente a una situación adversa tenés dos opciones. O arrancás pensando cual es tu responsabilidad y cambiás lo que genera la situación adversa, o te quedás ladrando al espejo. Y te enojás con las consecuencias, siempre hay un chivo expiatorio; incluso hay un tono crispado. Por momentos el presidente Alberto Fernández se parece mucho a Cristina Fernández, están muy parecidos. Esta cosa del enojo. Y esto lo digo con pesar", finalizó.