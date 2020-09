El periodista reflexionó sobre las demandas de la policía bonaerense y mostró el recibo de sueldo de un policía Crédito: América

En su editorial de Animales Sueltos (América), el periodista Luis Novaresio habló sobre el conflicto de la policía bonaerense. "Lo que está pasando tiene que ser solucionado rápidamente", sentenció en el comienzo del programa.

El conductor sostuvo con énfasis que "el Estado tiene que dar algunas funciones indeclinables: seguridad, salud y educación" y aclaró que "hace falta la intervención del gobernador, de los jefes de cada uno de los distritos y del propio Presidente".

"¿Sabes cuánto gana un policía en la provincia de Buenos Aires?", preguntó el conductor y mostró recibos de sueldos de un policía bonaerense, de un médico y de un docente. "El sueldo básico de un policía es de 3676 pesos".

En ese sentido, aclaró que a ese monto le suman bonificaciones, "algunas remunerativas o no, pero dejemos de darle vueltas, algunas en negro". "Si un trabajador no aporta para su obra social, es un trabajo en negro" y sentenció "el Estado paga en negro, el Estado que es el que debe controlar que se hagan los aportes, paga en negro", sostuvo.

Además, hizo especial hincapié en que "lo que empezó con la policía, se va a seguir agrandando en otros sectores". A lo que el periodista Javier Calvo, agregó: "Están todos los gremios estatales en alerta, porque si hay aumento para la policía detrás vienen todos los reclamos estatales de la provincia de Buenos Aires".

Por último, Novaresio citó a la canciller alemana Angela Merkel y dijo: "Los dirigentes que estamos gobernando no podemos estar constantemente achacándole la responsabilidad a los que nos antecedieron. Por dos motivos: primero porque los que lo hicieron antes no lo hicieron bien, por eso nos eligieron a nosotros y segundo porque nos eligieron para que solucionemos los problemas, no para que los describamos".

"Hay una enorme desazón y angustia justificada de poner el cuerpo por dos mangos para ocuparse de la seguridad, de la salud y también de la educación", concluyó Novaresio en el final de su editorial de este martes en Animales Sueltos.