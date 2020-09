El periodista criticó la medida anunciada el miércoles por Alberto Fernández

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la quita de recursos de la Ciudad para resolver las demandas de la policía bonaerense, el conductor de Animales Sueltos (América) Luis Novaresio, señaló las consecuencias de los anuncios por parte del Gobierno: "Creo que el Presidente acaba de consolidar la grieta política", sentenció.

"Había dos opciones: solucionarlo con política, consenso, diálogo, convocando a todas las fiuerzas, o la otra opción, que era dogmatizase, ponerse como el kirchnerismo que conocimos y hacer polémica con la grieta. El Presidente hizo esto último", argumentó el periodista en relación a la conferencia que brindó Alberto Fernández en la noche de miércoles.

Además, el periodista opinó sobre la manifestación de oficiales en la puerta de la Quinta de Olivos. "Esto fue casi sedicioso, inaceptable. Por una apretada inexplicable y condenable (no así el reclamo, que es legítimo), se rompió el vínculo entre la Ciudad y el Gobierno", y cuestionó: "¿No lo vieron venir?, ¿el ministro de Seguridad [bonaerense, Sergio Berni] no lo vio venir? No solo eso, sino que lo resuelve el Gobierno nacional metiendo mano en el presupuesto por decreto, sin el menor gesto de solidaridad, como podría haber sido la reducción del gasto político".

Y agregó: "¿Cuál es el esfuerzo que el Gobierno nacional hace sobre el gasto político? Es una pelea política y un problema severo. En la provincia de Buenos Aires, gobernada ampliamente por el peronismo, un policía cobra 34.000 pesos y eso no es culpa de la Capital", sentenció el periodista.

"Hace 37 años que tenemos democracia y 29 de esos años gobernó el peronismo -sostuvo-. Claro que la Ciudad tiene una situación económica distinta, y lo que me gustaría es que los demás la tengan, no señalarla como culpable de todo. Siento que esta es la política que ya habíamos visto. Hay obsesiones dentro del kirchnerismo más duro que han vuelto".