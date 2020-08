"La vicepresidenta de la Nación saliendo a publicar que la reforma judicial no es la que hay que hacer es casi el voto no positivo de Cobos", afirmó Fuente: Archivo

27 de agosto de 2020 • 10:42

Luis Novaresio se refirió al "desaire" que le dispensó la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Kirchner, al presidente Alberto Fernández tras afirmar que "el país se debe una verdadera reforma judicial, que no es la que vamos a debatir el jueves".

"El desaire de la vicepresidenta de la Nación saliendo a publicar que la reforma judicial 'no es la reforma que hay que hacer' es casi el voto no positivo de Julio Cobos a Cristina", afirmó el conductor de Novaresio 910 (La Red), refiriéndose a la controvertida resolución 125 que fijaba nuevas retenciones al campo y que finalmente, no fue aprobada por el Congreso de la Nación.

Luego contar que coincide con la nota de Carlos Pagni publicada en LA NACIÓN según la cual "El 'vamos por todo' de Cristina Kirchner ahora es contra el Presidente", Novaresio consideró, durante el pase de su programa con el de Fabián Doman, que la actitud de la vicepresidenta "es egoísta" y que "hay un quiebre en la relación de Cristina con Alberto".

Según la vicepresidenta, al proyecto que discutirá el Senado "se lo ha titulado erróneamente reforma judicial" porque, según su óptica, en los últimos 20 años "solamente ha habido dos reformas judiciales": la de 2013 durante su gobierno que "fue dejada sin efecto por el propio Poder Judicial al afectar sus privilegios", y la de Mauricio Macri en 2015. En este sentido, Kirchner expresó que "el país se debe una verdadera reforma judicial, que no es la que vamos a debatir".

Novaresio caracterizó las expresiones de la vicepresidenta como "el cristinismo más químicamente puro. Es el egoísmo". Y agregó: "El uso del 'yo hice esto', 'yo hice lo otro' en el texto de la vicepresidenta, el abuso de la primera persona del singular, más 'este no es el proyecto que le hace falta a la Argentina, pero lo vamos a tratar', me parece que es un momento de quiebre en la relación entre Alberto y Cristina", manifestó el conductor.

Esta madrugada, luego de finalizar su programa Animales sueltos (América) que versó sobre las tensiones en el seno del oficialismo, Novaresio publicó un sugerente tuit: "Lo quieren destruir. No hay dudas", escribió, sin aclarar que se refería.