Coronavirus: Luis Novaresio reveló su método para reemplazar al alcohol en gel

13 de marzo de 2020 • 10:11

El periodista Luis Novaresio dijo hoy que no usa alcohol en gel para protegerse del coronavirus y que en su lugar emplea una botellita con alcohol líquido y un difusor que lleva a todos lados.

Durante el pase del programa que conduce Fabián Doman por radio La Red, los integrantes del equipo se sorprendieron al ver al conductor de Animales Sueltos munido con una botellita. "Tiene un 'bombero loco' con alcohol", dijo Doman entre risas. "Yo ando con eso por la vida. Amo el olor a alcohol", confesó Novaresio.

"El doctor Fernán Quirós , ministro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, me dijo que son absolutamente correctas las medidas de prevención que yo he tomado", sostuvo, en relación al "bombero loco" con alcohol líquido.

"Pero eso no sirve porque se evapora", terció su compañera de radio. "Sí que sirve", replicó Novaresio. "El único problema que tiene respecto del cuerpo es que seca la piel, a la gente que tiene problemas epiteliales se le complica. Él (por el doctor Quirós) me dijo que está muy bien, que limpie las superficies planas", contó, y dijo que además que, entre otras medidas preventivas más allá del coronavirus, se baña tres veces al día: "Antes de venir a la radio, después de entrenar y antes de ir a la trabajar a la noche. Es más, si vuelvo muy cansado, me vuelvo a bañar".