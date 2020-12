"Señores, ¿me pueden contar qué basamento científico tiene la vacuna rusa en vez de hacer épica?", pidió Luis Novaresio Fuente: Archivo

29 de diciembre de 2020 • 12:07

Luis Novaresio criticó al Gobierno Nacional por emplear un discurso "épico" durante el inicio del plan nacional de vacunación contra el Covid-19 y pidió "aflojar con la esperanza".

"El discursito de la épica me parece innecesario sobre todo en un gobierno que la pifió en salud. El Presidente dijo que con un té se curaba el coronavirus; erró en la cantidad de dosis y así podría seguir...", consideró el conductor de Novaresio 910 (La Red) y añadió: "Los escucho y digo, señores, ¿me pueden contar qué basamento científico tiene la vacuna rusa en vez de hacer épica?".

"La esperanza tiene demasiada buena prensa y la verdad que en muchos casos no sirve para nada, como dice Gabriel Rolón. Cuando me voy a operar no tengo esperanza en el cirujano, quiero saber dónde estudió y cuántas operaciones hizo bien. No me vacuno por esperanza, sino porque el ANMAT lo recomienda", remarcó Novaresio.

"Aflojemos con la esperanza, porque tiene buena prensa y suele ser la madre de la frustración. No hay que basarse en la esperanza sino en la ciencia", agregó.

Más adelante, se refirió a la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V y dijo: "Estamos complicados porque estamos vacunando con algo que presumimos que va a ser efectivo y me parece que eso no está bien. Aflojemos con la épica. No se vacuna por esperanza sino por evidencia científica".