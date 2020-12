Lui Novaresio dijo que a Cristina Kirchner "no le gusta la división de poderes, no le gusta que los jueces no se elijan por el voto y no le gusta que los jueces se mantengan, por lo tanto le molesta la división de poderes y le molesta la República" Fuente: Archivo

Luis Novaresio criticó en términos muy duros a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y se refirió a la "pésima relación" que mantiene con el presidente Alberto Fernández.

Luego de que la titular del Senado difundiera una carta atacando a la Corte Suprema de Justicia por considerar que existe un "Lawfare al palo", en relación a las presuntas persecuciones judiciales, Novaresio sostuvo que la expresidenta "no cree en la República ni en la división de poderes".

"Hay una pésima relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Me remito a la prueba de la carta de la vicepresidente de la Nación; esto muestra que no tienen buena relación. Sin notificarle a nadie la vicepresidenta propone un virtual juicio político a la Corte Suprema de Justicia, no hay demasiadas vueltas, dejemos de hacer interpretaciones", consideró el conductor de Animales sueltos (América).

"De los tres poderes del Estado, sólo uno no va a elecciones. Sólo un Poder es perpetuo. Sólo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo", apuntó la vicepresidenta en la carta que difundió por redes sociales.

En ese sentido, Novaresio dijo que a Cristina Kirchner "no le gusta la división de poderes, no le gusta que los jueces no se elijan por el voto y no le gusta que los jueces se mantengan, por lo tanto le molesta la división de poderes y le molesta la República".

"Si no le gusta la división de poderes, preferirá las monarquías absolutas; la autocracia es una posición, y esto obliga al Presidente a hablar", afirmó y, más adelante, luego de pasar el audio con las declaraciones del mandatario sobre la carta de la vicepresidente, añadió: "No le alquilo los zapatos al Presidente, porque un hombre de derecho que sale a respaldar la carta de Cristina, que acusa de delitos a la Corte Suprema, la verdad, no sé qué piensa Alberto Fernández", finalizó.