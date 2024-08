Luisana Lopilato festejó los dos años de su hija Cielo y mostró la costumbre argentina que incorporó la niña

Escuchar

El 19 de agosto de 2022, Luisana Lopilato y Michael Bublé agrandaron la familia. Ese día nació su hija menor, Cielo Yoli Rose Bublé, nombre elegido, según trascendió, en honor a la abuela materna del cantante. Durante este tiempo, y tal como lo hace con sus tres hijos mayores, la actriz siempre la mostró de espaldas o con el rostro tapado con un sticker para preservar su privacidad y no exponerla en redes sociales.

Esta semana, en tanto, la niña cumplió dos años y Lopilato le dedicó un conmovedor posteo en Instagram con fotos y videos. Sin embargo, lo curioso fue que rompió un poco su regla, puesto que en una de las imágenes dejó entrever la cara de la pequeña y también la costumbre “bien argenta” que adoptó Cielo una temprana edad.

Cielo Yoli Rose Bublé nació el 19 de agosto de 2022 (Foto: Instagram @luisanalopilato)

Luisana Lopilato y Michael Bublé comenzaron su historia de amor allá por 2008. La conexión fue instantánea y ella se fue a vivir a Canadá con él. En 2011 se casaron y el 27 de agosto de 2013 le dieron la bienvenida a su primer hijo, Noah. El 22 de enero de 2016 llegó Elías y el 25 de julio de 2018, Vida. La más chiquita de la casa, por su parte, nació 19 de agosto de 2022. Justamente este lunes, Cielo cumplió dos años y su madre le dedicó un tierno posteo en redes sociales para saludarla.

“Hoy celebramos tu cumpleaños, mi amor, y no hay palabras suficientes para expresar la alegría y el amor que trajiste a nuestras vidas”, expresó la ex Rebelde Way en el posteo. “Llegaste en el momento perfecto, justo cuando nuestra familia te necesitaba, para completarnos y llenarnos de felicidad. Sos la pieza que faltaba en nuestro rompecabezas, y cada día con vos es un regalo. Te amamos más de lo que jamás podrías imaginar. ¡Feliz cumpleaños, mi chiquita hermosa!”, concluyó.

Luisana Lopilato le dedicó unas especiales palabras a su hija menor por su segundo cumpleaños (Foto: Instagram @luisanalopilato)

Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto del quirófano el día que nació la niña y otra donde se pudo ver las manos de los padres aferrándose al pie de su bebé recién nacida. Esta fue justamente la imagen que usaron hace dos años para anunciar la llegada de su hija. La tercera foto, en tanto, fue una de Cielo un poco más grande que caminaba sola hacia una reconocida tienda. Si bien posó de espaldas, Luisana Lopilato sumó también un breve video donde dejó entrever ligeramente el rostro y el cabello rubio de la pequeña.

Lopilato compartió varias fotos para celebrar el cumpleaños de su hija (Foto: Instagram @luisanalopilato)

El video no solo dio cuenta de las facciones de Cielo, sino también del gusto argentino que incorporó. En el clip se pudo ver como la modelo sostenía un pote de dulce de leche y le daba un poquito a su hija en una cuchara para que pudiera comerlo. Este gesto sorprendió gratamente a sus seguidores, quienes no dudaron en expresar su orgullo. “Ya ama el dulce de leche, feliz cumple a esa nena hermosa”; “¡Probando dulce de leche! ¡Bien argentina, por supuesto!“, comentaron algunos usuarios.

Aunque muchos se sorprendieron al ver el rostro de Cielo, esta no fue la primera vez que la modelo lo mostró en redes sociales. A principios de este año, hizo un trend de TikTok donde reveló cómo es ser madre de cuatro hijos y en un momento la pequeña, que en ese momento tenía un año y medio, se dio vuelta y miró directo a la cámara.

Lopilato mostró lo grande que está su hija y lo mucho que le gusta el dulce de leche

Luisana Lopilato quiso probar una receta nueva en su Air Fryer y nada salió como esperaba

La actriz de 37 años es una activa usuaria de las redes sociales, y así como comparte contenido relacionado con sus hijos, también muestra lo que acontece en su día a día. El domingo, por ejemplo, publicó un video de la fallida receta que intentó hacer en su Air Frayer (freidora de aire) para el Día de la Niñez. Su intención fue buena, pero el resultado no fue el esperado.

Como tenía invitados en casa, Lopilato quiso preparar unas “salchipulpo”, es decir, unas salchichas cortadas en forma de pulpo. Las cocinó en la freidora de aire a 400 grados, pero cuando las sacó se dio cuenta de que estaban completamente quemadas. “Me salió quemadito, así como me gusta a mí, peor me salió”, reconoció la actriz con humor. Antes de llevarle la comida a los niños, bromeó: “¿Qué van a opinar los chefs de estas salchipulpo? Vamos a ponerle un capuchón de kétchup”. En menos de cinco días, el video superó los tres millones de reproducciones.

