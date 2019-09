Luli Salazar quiere trabajar como asesora política

Fuente: Archivo

Desde hace meses, Luli Salazar publica en su cuenta de Twitter información política que recibe a través de distintas fuentes. En uno de sus tuits más populares, anticipó el control de cambios y lo bautizó "el cepo cheto". Fue gracias a esta nueva actividad en la red social, la modelo contó que le ofrecieron ser parte de un espacio político.

La modelo dio una nota a un cronista de Confrontados y contó que, si bien aún no se anima a aceptar un cargo político, le interesaría tener un rol como asesora. "La verdad es que me divierte la política, me gusta, en realidad me divierten los chismes políticos. Pero me gusta la política", sostuvo. "No capaz para tener un cargo porque me parece que uno tiene que estar preparado para eso, pero sí el día de mañana poder asesorar a alguien".

Según explicó Salazar, la información que recibe proviene de tres fuentes distintas, una de ellas internacional. Con esta información, la modelo redacta tuits y comenta los chismes políticos en el Super Bailando. "Con Marcelo nos matamos de risa porque en los cortes nos chusmeábamos todo. A él le tiro nombres propios", dijo. En ese mismo móvil, además señaló: "Siempre digo que si hubiera podido ser una mosca, me hubiera gustado estar en la CIA, me encantaría".

Desde que Luciana comenzó a usar su cuenta de Twitter para escribir sobre política, algunos usuarios de Twitter comenzaron a vincular esa actividad con Jorge Rial, a quien señalaron como el autor intelectual de los tuits de Luli.

En un móvil con Los ángeles de la mañana, semanas atrás, la modelo negó ese vínculo y criticó el machismo de quienes la cuestionan por hablar de política. "Porque sos rubia o voluptuosa no podés hablar, eso está pésimo", sostuvo.