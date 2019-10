"Manipuló a Alexander": Claudio Caniggia le respondió a Mariana Nannis y su hijo

Luego de las fuertes declaraciones de la familia, el ex futbolista se defendió Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

El paso de Alex Caniggia y Mariana Nannis por la televisión italiana tuvo repercusiones. Luego de que madre e hijo estuvieran en el ciclo Live - Non è la D'Urso y contaran intimidades de la vida con Claudio Paul Caniggia, el ex jugador de fútbol respondió a los dichos de su familia.

En resumen, lo que Alex y Mariana contaron en la entrevista televisiva fue una serie de historias en las que Claudio tenía actitudes violentas y que demostraban sus adicciones. Además, Alexander ratificó el relato que su mamá había hecho en el programa de Susana Giménez y afirmó: "Mi padre solía recogerme de la escuela, luego me dejaba en el auto y me decía que no saliera, mientras se iba con prostitutas".

"Son acusaciones falsas"

Después de la intervención de Mariana y Alex, la producción del programa Pamela a la tarde se contactó con Claudio Paul y le consultó sobre la veracidad de los relatos. "Todo esto es muy chabacano, son todas acusaciones falsas sobre mí y sobre Sofía (Bonelli, su novia). Todo", sostuvo. Además, Caniggia contó que desde hace dos años está separado de hecho con Mariana y que no conviven. "Repito, son todas acusaciones falsas. Solo un bobo podría creer tantas pelotudeces juntas. Aparte, ha manipulado a Alexander, lamentablemente", insistió.

Además, Claudio Paul se extendió sobre Sofia, su actual pareja, a quien calificó como "una chica espectacular y muy sana". El papá de Alex y Charlotte, subrayó que todo el relato de su ex mujer y su hijo es falso: "Que quede bien claro. Todo esto se lo ha inventado ella con sus amiguitas casuales, que se pasean por los programas", disparó. "Dejémonos de joder, de esto se daría cuenta hasta el más idiota del planeta. Esto está hecho con resentimiento extremo, con maldad absoluta".