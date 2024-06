Escuchar

La noche de lunes estuvo cargada de emociones para los participantes de Gran Hermano (Telefe). En un nuevo “Congelados”, momento en el que los jugadores deben quedarse inmóviles ante un inesperado ingreso a la casa, recibieron la visita de uno de sus excompañeros.

Manzana volvió a la casa de Gran Hermano y buscó a Virginia para darle un beso

Uno de los reencuentros más emotivos de este formato, que tuvo lugar en la emisión del lunes, fue el de dos amigos que jugaron juntos durante su estadía en la casa: Virginia y Manzana. El famoso cantante y la maestra de La Plata se unieron en estrategia en el último tiempo de su convivencia.

Manzana volvió a la casa de Gran Hermano y buscó a Virginia para darle un beso

Manzana fue eliminado luego de que en el grupo de los “Bros”, integrado por Martín, Nicolás y Bautista, se pusieran de acuerdo para intentar sacar a uno de los jugadores más fuertes de la casa, y lo lograron por el gran apoyo del público.

Este lunes por la noche, el exjugador ingresó para saludar a sus compañeros, y leyó un poema. El particular mensaje que les dejó Big Apple a los jugadores llamó la atención.

El momento en que Manzana fue eliminado la casa de Gran Hermano

“Pensé en ustedes, lo juro, pero no se me ilusionen que vine a saludar a Arturo. Extraño a Emma, extraño a Darío, a Virginia, a los Bros y a Juliana, pero lo que más extraño es comer pollo en la cama”, recitó, leyendo desde un pergamino. Seguido de ello, y antes de despedirse de la casa que lo hizo aún más famoso, afirmó: “No me voy sin saludarlos ni sin darle un pico a Virginia”.

Luego, se acercó a su amiga, quien estaba sumergida en llanto de la emoción, se agachó y le plantó un beso cerca de la boca. Los fanáticos de los hermanitos enloquecieron en redes sociales y aseguraron que la jugadora se encamina a una final asegurada. Sin lugar a dudas, ella es una de las participantes con mayor aceptación e imagen positiva, y se ganó el corazón del público por su personalidad confrontativa y sensibilidad única.

LA NACION