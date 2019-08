Marcela Kloosterboer: "Entre las mujeres deberíamos ser más solidarias"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de agosto de 2019 • 19:10

Mientras disfruta de sus días en casa junto a su bebé de dos meses y medio, Otto, Marcela Kloosterboer comienza a planificar tranquilamente su futuro laboral y su vuelta a la pantalla chica. Se trata de Separadas, una tira que saldrá por eltrece y que comenzará a grabar entre octubre y noviembre.

La actriz, que suele mantener un perfil bajo y no generar polémica también opinó sobre las críticas que suelen recibir las mujeres en redes sociales. "Nadie es quién para decirte a vos cómo te tenés que sentir segura con vos misma, si lo hacés mostrando tu cuerpo, bienvenida sea", expresó e hizo referencia a los comentarios que suele recibir Jimena Barón al publicar fotos con poca ropa. "Trabaja un montón para tener ese cuerpo y está feliz, le gusta mostrarlo y le sirve".

"Cada una se empodera como le sirve y como quiere", siguió diciendo mientras ahondaba en el tema. " Entre las mujeres deberíamos ser más solidarias, se dice mucho de la sororidad pero no se practica".

Con respecto a las situaciones que suelen vivir las mujeres en el ámbito laboral, Dlugi quiso saber si Marcela había vivido en alguna oportunidad una situación fuera de lugar. "Me pasó de vivir situaciones súper incómodas, de tener que decir que no y justificar ese no, pelear por ese no. Nunca terminé haciendo algo que no quería. Con Adrián Suar trabajé mucho y siempre me entendió mucho, con otra gente fue más difícil".