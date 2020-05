El periodista se manifestó además muy preocupado por la existencia de "guetos" en la provincia de Buenos Aires Fuente: Archivo

26 de mayo de 2020 • 10:21

Marcelo Longobardi se refirió a las contradicciones entre las administraciones de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires para luchar contra el coronavirus , se mostró preocupado por "la existencia de guetos" tras el aislamiento de barrios populares que registraron contagios y celebró la apertura de algunas actividades en territorio bonaerense, pese a "la actitud de tero de Axel Kicillof , que grita en un lado y pone el huevo en el otro".

El conductor de Cada mañana (Radio Mitre) comentó las idas y vueltas que hay en relación a la apertura de comercios en la capital porteña y recordó "la reacción muy política" que habían tenido algunos ministros bonaerenses que llamaron a "cerrar la Ciudad para que no propague casos a la provincia", cuando comenzó a dispararse la cantidad los casos de coronavirus en el Barrio 31.

Después de describir la dramática situación en los barrios vulnerables de la provincia, el periodista se preguntó: "¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora los porteños qué pueden decir de la provincia? 'Ahora queremos que sea al revés, no se les ocurra venir, no vengan a los hospitales, por ejemplo'".

"Anoche Carlos Pagni decía: 'sacamos a los presos de las cárceles para que no se contagien y encerramos a las personas en las villas como si fueran guetos'. La palabra gueto me produce un particular impacto. La noción de la existencia de guetos es una cosa muy complicada para un país. Y no sabemos si este aislamiento no es peor", conjeturó.

"En resumen, hay cambios que profundizan la cuarentena en la Ciudad y la atenúan en la provincia, esta es la verdad de la milanesa", describió y agregó: "Tengo la lista, municipio por municipio, de las actividades que están habilitadas en la provincia", reveló.

"Después del escandalete que armó el gobernador Kicillof, el ministro [Daniel] Gollán , el ministro [Sergio] Berni y un montón de intendentes, la provincia de Buenos Aires ha abierto un montón de actividades. Me parece muy bien y nos han vuelto un poco locos. Pero salir a caminar a la esquina poco menos que te fusila la policía. Flaco, hay cosas que no puedo entender", consideró.

"La provincia de Buenos Aires por suerte y a pesar de la actitud de tero que ha tenido el gobernador Kicillof que grita en un lado y pone el huevo en el otro, ha abierto en gran parte de la provincia la cuarentena para algunas actividades", finalizó.